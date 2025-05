Soltar los vínculos tóxicos: los 4 signos que deben cuidarse en la parte final de mayo 2025 

La segunda parte de mayo 2025 presentará importantes desafíos para algunos signos del zodiaco, en especial lo que tiene que ver con sus sentimientos, autoestima y los vínculos que tenga con su entorno. La astrología apuntó que Cáncer, Libra, Picsis y Leo deberán tener un cuidado mayor en lo que respecta a su bienestar emocional, ya que no deberán exponerse por demás.

Cáncer, Libra, Piscis y Leo deben mantener los pies sobre la tierra y no exponerse a cuestiones que podrían generarle un dolor a futuro. Además, pueden aparecerle historias del pasado que no se cerraron o que simplemente buscan un nuevo capítulo, situaciones que se deben evitar para no exponerse a escenarios en los que no se siente cómodo.

Los signos que deben cuidar sus sentimientos en el final de mayo 2025

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer es un signo que destaca por su sensibilidad. La Luna Llena en Escorpio los afecta por completo, algo que marcará su energía en los últimos días de mayo 2025. Esto podría llevar a que recuerde heridas de su pasado, como pueden ser cuestiones familiares o de una ex pareja. El consejo para estas personas es que se resguarden de la exposición de los sentimientos, por lo que será fundamental contar con la contención necesaria en amigos, una personal especial o un familiar que quiera su bienestar.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Venus, su planeta regente, se tensará con Plutón, algo que afectará a Libra en la recta final de mayo 2025. Estas personas podrían toparse con momentos en que sienta que el equilibrio emocional se desmorona, con inseguridades y dudas que parecían que habían quedado atrás. Es necesario que en este periodo se prioricen a ellos mismos, además de que sepan escuchar sus necesidades. Por esto mismo, resulta fundamental evitar tomar decisiones o guiarse únicamente por el impulso.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis puede sentir un proceso de mucho cansancio en lo emocional durante mayo 2025. La combinación de Neptuno en su signo y aspectos tensos con Marte puede significar que sienta desilusión y otros sentimientos agrios en relación a las relaciones amorosas. Por esto mismo, será clave tener claros sus deseos y no dejarse llevar por lo que cree que está pasando, aunque en realidad se trate de un escenario que está basado en sus ilusiones.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo puede atravesar conflictos internos durante el cierre de mayo 2025. Saturno puede influir en su signo, con sentimientos vinculados a la baja autoestima, como percibir que no son reconocidos ni valorados. Será un periodo ideal para que trabaje en valorarse, sin que sea necesario el elogio ajeno, que por momentos puede ser muy útil o directamente nocivo si no se oye lo que uno quiere. Los pensamientos claros los ayudarán a dar pasos importantes con el objetivo de lograr una estabilidad emocional deseada.