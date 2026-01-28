Tres signos del horóscopo chino en alerta por el impacto económico de Marte y Plutón

La unión entre Marte y Plutón marca un momento de alta intensidad en materia económica dentro del horóscopo chino. Este aspecto planetario no pasa desapercibido: impulsa definiciones de fondo, cortes necesarios y replanteos profundos sobre la manera de administrar el dinero.

Desde la mirada de la astrología oriental, esta combinación no favorece las soluciones rápidas ni las ganancias fáciles, pero sí abre la puerta a transformaciones duraderas. Es una energía que invita a revisar hábitos financieros, abandonar viejas estrategias que ya no funcionan y animarse a construir una base económica más sólida.

Un tránsito que exige decisiones firmes

Marte aporta acción, coraje y determinación, mientras que Plutón simboliza crisis, poder y regeneración. Juntos, empujan a cada signo del zodíaco oriental a redefinir su relación con los recursos, el ahorro y las inversiones. El mensaje es claro: lo que no se transforma, se pierde.

En este escenario, habrá tres signos del horóscopo chino que quedarán especialmente expuestos a estos movimientos. Para ellos, el impacto económico será más fuerte y requerirá decisiones estratégicas, incluso incómodas, pero necesarias para evitar estancamientos futuros.

Transformar para crecer

Este tránsito planetario funciona como un verdadero catalizador financiero. Si bien puede traer tensión o incertidumbre en el corto plazo, también ofrece la oportunidad de ordenar cuentas, replantear prioridades y tomar el control de la economía personal con mayor conciencia.

Quienes logren adaptarse a esta energía y animarse a cambiar su forma de administrar el dinero podrán sentar las bases de una etapa más estable y sostenible a largo plazo, según marca el horóscopo chino.

Marte y Plutón activan un escenario clave para estos tres signos en el horóscopo chino

Rata:

En el horóscopo chino, la Rata se destaca como un signo del zodíaco que siente con fuerza la unión entre Marte y Plutón en su vínculo con el dinero. La astrología oriental indica que este tránsito potencia su capacidad para detectar oportunidades ocultas, negociar con astucia y animarse a movimientos financieros que antes evitaba. La clave estará en no dejarse llevar por la ansiedad y sostener una estrategia clara.

Dragón:

Dentro del horóscopo chino, es otro signo del zodíaco profundamente influenciado por esta poderosa energía. Según la astrología oriental, Marte y Plutón despiertan un fuerte deseo de control y expansión material, lo que puede traducirse en inversiones ambiciosas o cambios drásticos en su forma de generar ingresos. Si logra equilibrar ambición con visión a largo plazo, los resultados pueden ser muy favorables.

Buey:

La unión entre Marte y Plutón se manifiesta de manera más silenciosa pero constante en el horóscopo chino, reforzando su perfil de signo del zodíaco perseverante. La astrología oriental señala que este es un momento clave para ordenar finanzas, saldar deudas o consolidar proyectos económicos que vienen gestándose desde hace tiempo. La disciplina será su mayor aliada para crecer.