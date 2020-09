Huergo: pagan hoy el subsidio a comercios no esenciales

El municipio anunció que hoy se pagará el aporte no reintegrable a comerciantes. (Foto Néstor Salas)

Este jueves el municipio de Huergo realizará el operativo de pago de los aportes no reintegrables a los titulares de comercios no esenciales de la localidad, que se vieron afectados por las medidas de restricción por la pandemia de covid-19, y en los últimos cinco meses no pudieron abrir sus puertas o bien lo hicieron de manera acotada.

El pago de los subsidios que oscilan entre los 13 mil y los 35 mil pesos por comercio, de acuerdo a la afectación que tuvieron, se llevará a cabo desde las 9 y hasta las 14 en el Centro Cultural Carlos Cantó.

La semana anterior el municipio local definió que 103 comercios de la localidad se encontraban en condiciones de recibir el subsidio establecido por la provincia con la distribución entre los municipios de 150 millones de pesos; de los cuales $1.795.500 serán los que se entregarán este jueves en Huergo.

El intendente de Huergo, Miguel Martínez, destacó que el programa de asistencia fue establecido por el gobierno provincial “y el municipio expresó su acompañamiento. El pago de este aporte no reintegrable es oportuno en este momento de crisis que estamos viviendo para los 103 comerciantes que resultaron aptos”.

El jefe comunal pidió a los comerciantes que concurran para cobrar el subsidio, respetar los protocolos sanitarios con el uso de tapabocas y el mantenimiento del distanciamiento social. “Para hacer más ágil el procedimiento dentro del Centro Cultural Carlos Cantó se dispondrá de tres bocas de pago”, agregó.

Remarcó que solo se hará la entrega del aporte no reintegrable al titular del comercio beneficiario, que tendrá que concurrir con su DNI.

De acuerdo a tres categorías que definió el municipio por la afectación en función de las restricciones, 19 comercios cobrarán 35 mil pesos de subsidio cada uno; mientras que dos cobrarán 20 mil pesos. El grueso de los comercios seleccionados (82), accederán a un aporte no reintegrable de $13.298.

Entre los beneficiarios se encuentra bares, canchas de fútbol cinco, carros de comida, salones de eventos, gimnasios, casas de venta de repuestos, centros de estética, ópticas, peluquerías, mercerías, zapaterías y locales de venta de indumentaria.