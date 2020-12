Humo sobre el agua, fuego en el cielo: la historia de "Smoke on the water"

Sol-si bemol-do / sol-si bemol-re bemol-do / sol-si bemol-do / si bemol- sol...

En este momento, en algún lugar del mundo, alguien intenta sacar el riff de “Smoke on the water”, de Deep Purple. Esta hipótesis improbable funciona como una metáfora precisa de lo que significa esta canción, pero más aún, sus primeros acordes de guitarra, para la historia del rock ‘n’ roll.

Las cuatro notas más ensayadas en la historia de la guitarra eléctrica tuvieron un origen trágico: el incendio del hotel casino de Montreaux, ubicado a orillas del lago suizo de Geneve. Una tragedia que afortunadamente no tuvo víctimas fatales, sólo la destrucción del edificio.

Postales del incendio y la portada del simple de "Smoke on the water", editado como tal casi un año después de publicar el álbum "Machine Head".

El siniestro, provocado por una bengala (¿o acaso fue un fósforo?) lanzada por un fanático de Frank Zappa provocó el fuego en la madera del techo, que luego se extendió a toda la construcción. Pero, ¿qué tienen que ver Zappa y los Purple con este incendio? Porque eran Zappa y sus Mothers of Invention quienes estaban tocando cuando el muchacho inició el fuego y porque los Purple estaban allí para comenzar a grabar su sexto disco, el día después.

Esa tarde noche suiza del 4 de diciembre de 1971, la banda llevaba poco más de una hora de concierto cuando durante el solo de sintetizador de Don Preston del tema “King Kong”, alguien disparó una bengala que golpeó el techo de madera y se extendió rápidamente.

Una imagen del hotel casino de Montraux en llamas y la columna de humo que inspiraría la clásica canción.

En un principio, la banda pensó que se trató de un incidente clásico del rock. Pero pronto se dieron cuenta del peligro y Zappa tuvo la compostura de decirles a todos que se dirigieran con calma hacia las salidas. Mientras todo esto sucedía con una calma una organización sorprendente, los músicos de Deep Purple lo veían todo desde la habitación del hotel. Y entre todo lo que veían desde allí, veían ese humo sobre el agua del lago Geneve.

La banda inglesa de Hertford estaba en Suiza para grabar lo que sería su sexto disco, luego conocido como “Machine Head”, uno de los más influyente del hard rock de todos los tiempos. El 3 de noviembre se instaló en el hotel Eden Au Lac, desde donde, al día siguiente vieron lo que luego contaron en la famosa canción y que Roger Glover, el bajista de la banda, tuvo el detalle de escribirlo en un papel: “smoke on the water”. El desastre fue total; Zappa perdió más de 50.000 dólares en equipos, pero increíblemente no hubo ni una sola víctima. Y los Purple tuvieron que buscarse otro lugar para grabar.

La formación clásica de Deep Purple (69-73): parados, Ritchie Blackmore, Roger Glover, Ian Pace; sentados, Ian Gillan y Jon Lord.

Ese lugar fue finalmente y luego de deambular por varias salas, los viejos y grandes salones del Grand Hotel Territet. Así las cosas, el 22 de diciembre pudieron terminar el álbum con solo siete canciones, y la única canción que no terminaba de convencerlos era precisamente la por entonces nombrada “Tittle Nº1”, porque les parecía demasiado simple.

John Lord Lord, por recomendación del guitarrista Ritchie Blackmore, dobló el sonido de su Fender Stratocaster con el órgano Hammond C3 distorsionado por un amplificador Marshall. El bajista Roger Glover se acordó de aquella imagen de “Smoke on the water” (diría luego que desde el incendio esa imagen rondaba su cabeza en sueños) y convenció al cantante Ian Gillian para que escribiera la letra basada en aquello que habían visto aquel 4 de noviembre. Y la letra no es otra cosa que un detallado relato cronológico de aquellos sucesos.

"Machine Head” finalmente apareció en marzo del año 1972 y fue un éxito inmediato. Smoke on the water”, por su parte, apareció también en el célebre disco en vivo “Made in Japan”, en diciembre de 1972, acaso en su versión más celebrada.