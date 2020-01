Hyundai Tucson Style vuelve con actualizaciones 2020

La tercera generación del modelo emblema y referente comercial de Hyundai en Argentina, lanzada en septiembre de 2018, recibió una actualización en el equipamiento de su gama y en sus precios que aún no reflejan el incremento del 25% de acuerdo a la nueva escala de impuestos internos.

Novedades

Entre lo más destacado se encuentra la incorporación del siguiente equipamiento de serie desde la versión Sunroof (además del techo panorámico con apertura eléctrica):

* Botón de arranque

* Climatizador automático

* Butaca eléctrica conductor

* USB en plazas traseras (desde versión Style)

* Salidas de aire en plazas traseras (desde versión Style)

Más y mejor tecnología.



Diseño exterior

El frente con la parrilla en forma cascada, correspondiente a la última firma de diseño global de Hyundai, está acompañado por los faros LED delanteros y traseros, completando con las llantas de aleación de 18 pulgadas.

Interior confortable

El interior fue concebido con una orientación especial al conductor y presenta un tablero ergonómico que se fusiona perfectamente con la conectividad del vehículo. El pilar central, las butacas y las salidas de ventilación poseen espacios portaobjetos situados en las plazas delanteras y posteriores.

Tecnología

Se destaca la pantalla táctil multimedia flotante de 8 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, el cargador USB para las plazas traseras y la plataforma de carga inalámbrica (disponible en todas las versiones 4×4).

Seguridad

La Nueva Tucson 2020 mantiene la premisa de la marca en cuanto a seguridad se refiere. Toda la gama cuenta con un completísimo equipamiento, destacándose la carrocería con un uso extendido de acero avanzado de alta resistencia (51% del total utilizado) producido especialmente por Hyundai Steel que junto a la aplicación de un nuevo material adhesivo estructural (102 metros por unidad) hacen que la estructura de la New Tucson sea un 48% más rígida que la generación anterior.

Posee seis airbags, control electrónico de estabilidad (ESP), control de freno en bajada y control de asistencia para arranque en pendiente, cámara de retroceso en pantalla central con sensores sonoros de marcha atrás, sensores delanteros y anclajes para asientos de bebé.

Motorizaciones

El motor 2.0 CRDi otorga 185 CV a 4,000 rpm y 41 kg-m de torque entre 1,750 ~ 2,750 rpm. Se acopla a la caja automática de 8 velocidades, exclusiva de esta versión turbodiesel, que proporciona un cambio suave de marcha además de una respuesta rápida y una mejora en la eficiencia de consumo de combustible, que ya de por sí era excelente con la anterior transmisión.

El motor turbo naftero 1.6 T-GDi genera 177 CV a 5,500 rpm y 27.0 kg-m de torque máximo a 4,700 rpm, y asociado a la transmisión de doble embrague (DCT) de 7 velocidades proporciona una economía de combustible excepcional y una baja emisión de CO ₂ mientras aumenta de manera impresionante el rendimiento y la aceleración.

Finalmente está disponible el motor naftero 2.0 DOHC ofrece 155 CV a 6.200 rpm y 19,6 kg-m de torque máximo a 4.000 revoluciones.

Mucho más confort.



Premios internacionales

Multipremiada en todo el mundo, Tucson fue elegido Auto del Año en: Francia, Inglaterra, España, México, Rusia, India, Turquía, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Canadá. Además recibió la distinción AAA’s Top Vehicle Picks como mejor SUV compacta en EE.UU.,el premio de Diseño iF, el Vehicle Satisfaction Awards en EE.UU., y en materia de seguridad obtuvo Cinco Estrellas Euro NCAP, es 1° Grade Safety Rating y logró el 5 Star Safety Rating, entre muchos otros.

Por otro lado logró dos nuevas e importantísimas distinciones: el SUV más confiable de Estados Unidos otorgado por JD Power y en materia de seguridad, el Top Safety Pick por el Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Gama 2020: versiones y precios



La gama 2020 ahora está compuesta por las siguientes versiones:

* Tucson Style (2.0 AT). – 2.425.500 pesos (38.500 dólares)

* Tucson Sunroof (2.0 AT) – 2.677.500 (42.500 dólares)

* Tucson Full Premium (2.0 AT) – 3.181.500 pesos (50.500 dólares)

* Tucson Turbo (1.6 4WD AT) – 3.370.800 pesos (53.500 dólares)

* Tucson Full Premium Diesel (2.0 4WD AT) – 3.559.500 pesos (56.500 dólares).

El tipo de cambio se toma con un dólar de 63 pesos según BNA (23/01/20).