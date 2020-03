Ideales versus intereses

Las Grutas

Los principios ordenadores del peronismo los fijó Juan Domingo Peron, su creador.

Decía que a los hombres los movían sus ideales y sus intereses. Agregó que el dirigente que antepusiera sus intereses a los ideales del peronismo, habría traicionado al movimiento.

Esto sucedió en San Antonio Oeste. Uno de los principales dirigentes del peronismo, dejó de participar activamente en las últimas contiendas electorales (gobernador , intendente y presidente), arrastrando a un numeroso grupo de militantes, dejando al peronismo debilitado.

Luego de las derrotas explicó, públicamente, el motivo de su accionar, que se resume en sus propias palabras: “Me siento muy distante del peronismo. También siento que fui excluido del peronismo; no solo estoy hablando por mí, sino por decenas de dirigentes que empiezan a darse cuenta que en tu partido nunca te tuvieron en cuenta mientras del otro lado hay una fuerza que se va fortaleciendo día a día y que probablemente vaya a gobernar Río Negro por muchísimos años”. Esto se originaba en que no se lo había incluido en la lista de diputados nacionales. Este señor fue todo en el peronismo: concejal, diputado, intendente. Puso sus intereses personales por sobre los ideales del peronismo. Como hizo otro dirigente nacional próximo a él, que fue más lejos aún, siendo candidato a vicepresidente del frente, que el peronismo considera como el causante de haber dejado a la Argentina de rodillas. Ante esto, desde la Agrupación Paz Pan, Trabajo afirmamos: las traiciones no nos detendrán ni nos harán cambiar el rumbo: luchar por nuestra Patria y su pueblo, del que somos parte. Para ello convocamos a todos los peronistas con ideales para construir un Peronismo Abierto Unido y, sobre todo, idealista, para que podamos decir: todos unidos lucharemos.

Antonio Tourville | DNI 7.817.849