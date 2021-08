Imponen custodia al agresor y no a la víctima de violencia de género en San Antonio

Una resolución del juzgado Civil, Comercial, de Minería, Sucesiones y Familia Nº 9, a cargo de la jueza Vanessa Kozaczuk, sentó un precedente positivo para el abordaje de los casos de violencia por razones de género.

Es que, por primera vez, la magistrada ordenó que la consigna policial que se destina a controlar que se cumpla con la medida cautelar de restricción de contacto se instale en el domicilio del denunciado por agresión, y no en el de la mujer que motorizó la denuncia. La decisión surgió tras una presentación realizada por la defensora oficial de San Antonio, Gabriela Yaltone, que representa a una mujer de la localidad que, en reiteradas oportunidades, fue violentada físicamente por su ex pareja, con quien tienen una hija en común.

El fallo se conoció el 26 de julio, en el momento en el que estaba por vencer otra medida cautelar impuesta con antelación, para preservar la integridad de la mujer. Se implementó el 4 de agosto, y se dispuso su vigencia por cuatro meses, pero cambiando el rol policial, que desde ese día pasó a controlar que el denunciado no incumpla con lo dispuesto, en lugar de acompañar las 24 horas a la denunciante.

“Estoy más tranquila porque en mi caso también mi familia vivía bajo amenaza, y cuando abandonaba mi casa ellos se quedaban sin custodia. Además, era estigmatizante, porque debía ir a todos lados custodiada. Y uno no puede andar explicándole a todos lo que le pasó en la vida. Además, el que te ve con un policía puede pensar que vos sos la agresora. Era muy feo, no me sentía con libertad para hacer las cosas más normales, desde ir a buscar a mi hija a la escuela hasta salir a trabajar”, explicó L.S, la mujer que denunció a su ex pareja por múltiples episodios de violencia.

De hecho, a través de la defensora Yaltone, también se está tramitando un pedido para que la Justicia le imponga al hombre una tobillera, y a ella se le asigne un botón antipánico.

“Lo que pasa es que, incluso con la custodia, mi ex ya incumplió con la restricción, y me lo crucé en los lugares que siempre frecuento, y a los que él no debe acercarse. La tobillera serviría para que esto no volviera a pasar, porque, al tenerla puesta, se activaría si él se acercara a un radio que no está admitido”, subrayó la mujer.

Yaltone prefirió no realizar declaraciones sobre, pero fuentes de la defensoría destacaron la importancia de la decisión adoptada, que pone el foco en el control del agresor. “Como medida de protección, es más respetuosa para el denunciante”, opinaron.

El dato 3 años permaneció la denunciante con custodia policial. Recién ahora se modificó la medida cautelar.