En Villa La Angostura los agresores serán los que tengan custodia policial

La jueza Andrea Di Prinzio Valsagna, subrogante de Jorge Videla el magistrado que renunció tras el femicidio de Guadalupe Curual, resolvió en dos casos de violencia de género ocurridos en Villa La Angostura asignarle la custodia policial a los agresores y no imponérsela a la víctima.

En diálogo con Río Negro la jueza dijo que en ambas situaciones le planteó a las denunciantes esta posibilidad. Hay antecedentes similares en el norte neuquino.

“En el caso en que las mujeres estuviesen de acuerdo me parecía importante, ¿por qué? Porque Villa La Angostura es una ciudad muy pequeña. Todo el mundo se conoce y la verdad hoy tenemos entre nueve y diez mujeres con custodia policial permanente. La mujer es la que tiene que ir a la escuela, llevar a los chicos, ir al supermercado, ir y venir y encima estar como estigmatizada permanentemente con un policía que camina a su lado”, explicó Di Prinzio.

Sostuvo que hay denunciantes que piden expresamente como medida cautelar la custodia, pero en otros ocurre lo contrario. “Muchas veces las mujeres lo que nos manifiestan es: “al final yo soy la víctima de violencia y soy la que ando para todos lados con el policía”. Hay otros casos en los que tienen mucho miedo y prefieren tener ella la custodia. La idea es evaluarlo en cada caso particular”, agregó.

Di Prinzio es jueza de Familia de Junín de los Andes. Ganó el concurso por 61.33 puntos sobre 100 y juró en el cargo en diciembre de 2014. Desde el 1 de marzo subroga el juzgado de La Angostura, luego de que Videla renunciara y así lograra evitar un eventual jurado de enjuiciamiento en su contra, en el que se evalúe su desempeño en las denuncias previas que realizó Guadalupe.

El viernes pasado la jueza contó que se reunió con el intendente de la localidad, Fabio Stefani, con representantes del área de Desarrollo Social y de la comisaría 28°.

Afirmó que el objetivo fue "conocer con que recursos contaba cada institución, porque muchas veces los jueces tomamos decisiones sin saber con qué recursos cuentan las otras instituciones. Entonces teniendo en cuenta las situaciones de violencia de Villa La Angostura y que la violencia no se va a erradicar solamente poniéndole una custodia policial a cada mujer que sea víctima de violencia se generó esta reunión".

Señaló que en el caso del hospital de la ciudad "para que funcione el grupo de mujeres víctimas de violencia y el grupo de masculinidades, para trabajar con los hombres violentos, se necesitaba un psicólogo y un psiquiatra y tres trabajadores sociales, entonces la idea es un poco ayudarnos entre todos a generar esos recursos".

De hecho Videla lo intimó a Juan Bautista Quintriqueo, el femicida de Guadalupe, a que concurra a un espacio terapéutico, que ahora sabemos, no estaba disponible.

"No solo me preocupa la situación de violencia familiar que hay en Villa, sino que me preocupa la situación de violencia en Piedra del Águila, y también la situación de violencia en Villa Traful que todos dependen del juzgado de Villa La Angostura", aseguró.

Ayer la comisión de Asuntos Constitucionales dio despacho al proyecto de ley de creación del juzgado de Familia en la localidad cordillerana, que hasta ahora, tenía un multifuero.

"Yo no intervine en el expediente de Guadalupe, no conozco el expediente, sí tuve la posibilidad de conocer al hermano de Guadalupe cuando le otorgué en guarda a la niñita de Guadalupe y lo primero que hice fue pedirle disculpas como miembro del poder Judicial porque independientemente de si fue fiscalía, si fue la Oficina de Violencia, si fue el juez, el poder Judicial no pudo cuidar a su hermana", manifestó.

En cuanto a las reformas, opinó: "Hay muchas cosas para mejorar y para cambiar, una son las cuestiones de seguimiento de las situaciones de violencia, y es muy importante para el seguimiento y para que no vuelvan a suceder situaciones como las de Guadalupe que podamos todos los efectores que estamos de la sociedad trabajar de manera conjunta y coordinada. A mi como juez no me sirve tomar una decisión y que nadie la pueda cumplir. Por ejemplo yo en Junín y San Martín en las situaciones de violencia ordeno a los hombres que vayan al grupo de masculinidades del hospital, en Villa La Angostura por más que lo ordene no tenemos esos grupos funcionando".