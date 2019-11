Inauguraron la nueva Estación Transformadora Ingeniero Cipolletti

Durante la tarde de este viernes se inauguró la Estación Transformadora Ingeniero Cipolletti, con un nuevo transformador de potencia de 30 MVA en su interior. Se trata de la primera obra energética que fue finalizada con fondos del Plan Castello. Desde el gobierno provincial aseguraron que mejorará el abastecimiento del servicio en toda la región. Una inversión de cerca de 260 millones de pesos.

Del corte de cinta participó el gobernador, Alberto Weretilneck, junto al intendente de Cipolletti, Anibal Tortoriello, el intendente electo, Claudio Di Tella, la presidenta electa del Deliberante, Silvana Larralde, el secretario de Estado de Energía, Sebastián Caldiero y el gerente Técnico de Transcomahue, Néstor Zalazar.

Fuentes oficiales explicaron que esta planta eléctrica es fundamental para el sostenimiento eléctrico del Alto Valle, sobre todo atendiendo al incremento de la demanda por el crecimiento poblacional y la actividad frutícola e industrial.

En ese sentido sostuvieron que la puesta en marcha mejorará la disponibilidad de energía en la ciudad, además de su zona de influencia. Esto, argumentaron, fomentará la radicación de actividades productivas para el desarrollo económico y la generación de empleo, además de colaborar para que las ciudades se expandan.

“Esta obra forma parte de un plan energético provincial", manifestó el gobernador, y descartó que se trate de "obras aisladas".

"Desde la Secretaría de Energía, en conjunto con Transcomahue, se ha establecido un plan de obras en todo el territorio provincial que tiene que ver con garantizar a todos los rionegrinos el abastecimiento de energía eléctrica”, aseguró el mandatario.

“Estamos en presencia, después de muchísimos años, de un plan diseñado por empleados y técnicos de la administración pública”, dijo, y enfatizó que "sin energía eléctrica no hay desarrollo”.

La inversión para esta obra es cercana a los $260.000.000, y al respecto Weretilneck valoró que "no se puede hacer si no se tiene un financiamiento extraordinario". Por eso ratificó que el Plan Castello representa "el acuerdo político que nos permitió conseguir el financiamiento para hacer este tipo de obras”.

La estación está ubicada junto a la planta potabilizadora del Departamento Provincial de Aguas, en un predio cercano a la traza de la línea de alta tensión de 132 kv, y se constituirá en el tercer punto de abastecimiento a la ciudad.

Hasta hoy, Cipolletti contaba con dos estaciones transformadoras (ET Cipolletti y ET Alto Valle) que no sólo atienden la demanda de la localidad sino que transfieren carga a Fernández Oro. El ingreso de la nueva ET Ingeniero Cipolletti permitirá redistribuir la demanda de la ET Alto Valle, cuya situación es crítica en el verano, para poder así absorber el crecimiento de la demanda cipoleña.

Del acto también participó el ministro de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri, el secretario General de la Gobernación, Nelson Cides y la secretaria de Energía Eléctrica, Andrea Confini.