Incendios en la cordillera: el fiscal dijo que aún "no hay certezas de si hubo intencionalidad"

"No siempre son personas las que prenden fuego", declaró el fiscal. Foto: gentileza diario Jornada.-

El fiscal Carlos Díaz Mayer, quien lleva adelante las causas que investigan el origen de los incendios que se mantienen en la comarca andina al noroeste del Chubut y sudoeste de Río Negro, indicó este miércoles que se encuentra "investigando lo que pasó", pero inicialmente "no tenemos certeza de si hubo intencionalidad o no. No puedo asegurar que haya habido intencionalidad", declaró.

En diálogo con el diario "Jornada" de Chubut, el funcionario explicó que por el momento "no estoy investigando a un grupo de gente que prendió fuego. Yo estoy determinando como primera medida qué pasó y por qué se incendió todo".

El paso posterior será "determinar si hubo responsabilidades civiles o penales. Pero es al revés, primero qué pasó", señaló sobre su tarea.

Ante las declaraciones que apuntan a grupos que favorecen las quemas en campos, Díaz Mayer indicó que "no estoy buscando intencionalidad, primero tengo que saber qué pasó, y una vez que lo pueda determinar puedo determinar si fue intencional o no".

Por el momento, el fiscal no descarta que el origen de las llamas pueda tener otros motivos. "Hubo dos o tres personas que dijeron que un grupo prendió fuego, lo dijeron libres de culpa y cargo y sin ninguna prueba. No siempre son personas las que prenden fuego", concluyó.