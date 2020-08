Incertidumbre en el servicio de pediatría del hospital de Cipolletti

El equipo de Pediatría del hospital de Cipolletti sostiene que atraviesa una crisis producto de las complicaciones que genera la pandemia por el coronavirus en el sistema de salud público. Ayer se frustró la mudanza a un edificio municipal sobre calle Arenales porque, así indican desde el servicio, no están las condiciones dadas.

Por el momento hay incertidumbre en el sector por el destino de atención del servicio. La mayor parte del mobiliario fue trasladado pero el equipo, con los pacientes, siguen en el hospital.

Es el segundo intento de mudar a Pediatría. Al inicio del aislamiento obligatorio se había dispuesto que el servicio se mude al Sanitario Río Negro, pero tras el brote que se generó allí y la posterior clausura se descartó.

Ayer estaba programada una nueva mudanza que tampoco se concretó. "Nosotros nos vamos a quedar acá porque no están las condiciones dadas. No tenemos laboratorio, ni rayos. Ayer pedimos la ambulancia para comenzar el traslado y nunca vino", indicaron desde el equipo de Pediatría.

"La semana pasada nos dijeron que teníamos que irnos porque estábamos superados por el covid. Fuimos varias veces a ver el lugar , tenían que poner el oxígeno central, rayos, laboratorio y un ambulancia a disposición.. Se llevaron todo de acá -hospital-, quedaron seis camas con tres pacientes", indicó una de las pediatras que habló en representación de todo el servicio.

Nos vamos a quedar acá porque los pacientes están seguros. No están las condiciones para mudarnos". detalló una pediatra en representación del todo el servicio.

Agregó que se quedarán en el hospital y que esperan que la dirección del centro de salud resuelva la situación. Actualmente no tienen mobiliario porque la mayoría de las cosas estan en el nuevo espacio que originalmente estaba preparado para recibir pacientes covid.

"Nos vamos a quedar acá porque los pacientes están seguros. No están las condiciones para mudarnos. Ayer pedimos una ambulancia para trasladarnos con los tres pacientes que tenemos en el servicio y la ambulancia no vino. Qué pasa si tenemos una emergencia allá y no tenemos la disponibilidad", agregó la profesional.

El conflicto, según indicaron desde el servicio, se originó por la fuerte demanda que genera la pandemia por el coronavirus. El sistema de salud necesita contar con más camas y espacios para atender la emergencia sanitaria. Sin embargo, los profesionales aseguran que "en estas condiciones no es viable" la mudanza al edificio de Arenales.

Agregaron que algunos pacientes fueron al nuevo lugar de atención y se encontraron con que no había personal de pediatría.