Injusto y denigrante

BUENOS AIRES

Las personas que cobramos la jubilación mínima estamos desesperadas por la situación que estamos viviendo. No podemos cubrir ninguno de nuestros gastos. La estamos pasando mal.



Soy jubilada por discapacidad. Tengo cinco créditos del banco porque solamente cobro $8.000 de jubilación. Con ese dinero me tengo que mantener todo el mes y claramente esto es imposible. Tengo que pedirle ayuda a mi mamá para que me dé una mano porque no puedo pagar los servicios y apenas me alcanza para comer.



Esta situación no la sufro solo yo, sino todos los jubilados que cobran la mínima. Somos muchas las personas que necesitamos una ayuda que no estamos recibiendo. Es una situación totalmente injusta y denigrante. Todo el tiempo los precios aumentan mientras que los jubilados seguimos cobrando lo mismo. Cada vez podemos comprar menos. Necesitamos comer, abrigarnos, pagar la luz, el gas. Pedimos cobrar la canasta básica de $70.000 para poder cubrir las necesidades básicas para vivir en condiciones saludables y humanas. Pedimos a la Anses un aumento extraordinario.

Basta de palabras, necesitamos hechos.



Marcela Parrini