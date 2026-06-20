La designación de Adrián Ravier: el movimiento de Javier Milei que abrió interrogantes sobre el futuro de Adorni

Después de tres meses de quietud, el Gobierno decidió reactivar el cargo de vocero presidencial y para el presidente Javier Milei habilitó la designación de un reemplazante para el antiguo rol de Manuel Adorni, quien sostenía la función pese a que había sido nombrado como jefe de Gabinete.

El viernes se informó que el vocero del presidente será el diputado Adrián Ravier y el nombramiento generó interrogantes en cuanto al futuro del coordinador de ministros, aunque el Gobierno sostiene que lo mantendrán dentro de su equipo.

Los motivos detrás de la designación de Ravier

El presidente respaldó al jefe de Gabinete pese a la presión de la oposición y los aliados por removerlo de sus funciones, pero decidió reactivar el puesto que entró en pausa desde que explotó la polémica por su patrimonio. Según lo manifestado por fuentes de la Casa Rosada, este es uno de los motivos del nombramiento, Javier Milei consideró necesario motorizar la comunicación que se trabó hace más de tres meses.

Ravier, hasta el viernes, era legislador de La Pampa pero era conocido por responder directamente al mandatario y tener un buen vínculo tanto con el sector del asesor presidencial, Santiago Caputo, como con el que responde a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Sin embargo, otro de los motivos sería que todo se trató de una «jugada karinista» ya que, aseguran, Karina Milei «lo quiere de gobernador en La Pampa». e

En este sentido, la idea es que el funcionario levante el perfil rumbo a las elecciones provinciales 2027 y sea el candidato de La Libertad Avanza para disputarle la provincia al peronismo Sergio Ziliotto. No obstante, cerca del asesor presidencial desconocen el plan electoral y postulan que el mandatario tomó la decisión estrictamente en función del perfil economista que encarna Ravier.

«Es economista, serio y formado. Este Gobierno tiene éxitos económicos todos los días que están pasando desapercibidos por lo que necesitamos a alguien que pueda comunicarlos y ponerles cara», plantearon dentro de la Casa Rosada.

El futuro de Manuel Adorni respaladado por Javier Milei

Después de llevar adelante una reunión de casi seis horas en la Quinta de Olivos, el presidente reafirmó su respaldo al funcionario. En el oficialismo garantizan que hay sobrados motivos para sostener a Adorni y por ello hacen caso omiso a las presiones que piden por su renuncia.

Una fuente cercana a Javier Milei reveló a NA que intentó sugerirle que apartara a su ministro coordinador y no obtuvo una buena respuesta. «No me fue bien. No lo vuelvo a intentar», reveló.

Lo cierto es que en este momento, Manuel Adorni configura un factor de equilibrio en la interna ya que si bien reporta directamente a Karina Milei, mantiene buena sintonía con el asesor presidencial.

Otra fuente con acceso al despacho de Javier Milei, sostuvo: «El Presidente sabe que cualquier reemplazo es peor para él. Primero, porque implicaría menos poder y segundo, porque va a producir peores resultados para el gobierno».

A su vez aseguran que se trata de otra movida «contracultural» del mandatario que lo resiste ante los pedidos de opositores y aliados. Al respecto, precisaron: «Cree que hay una doble vara de hipocresía en el planteo periodístico y político sobre el tema«.

Mientras tanto, en off hay voces que garantizan que el perfil del jefe de Gabinete se ajusta a las necesidades de Karina Milei ya que para sucederlo, uno los nombres que sonaba más fuerte era el de Sandra Pettovello, y dentro de la Casa Rosada consideraron que la ministra «tiene demasiado carácter y se resistiría a mucho de los pedidos de Karina«. No quieren otro perfil resistente como el de Patricia Bullrich.

Lo cierto es que Manuel Adorni atravesó otra semana de rumores de renuncia y pedidos de licencia, pero aún así se mantiene firme en el cargo, no solo por él mismo sino también porque los hermanos Milei se niegan a soltarlo.

Con información de Noticias Argentinas