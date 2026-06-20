A 30 años de la pueblada que cambió para siempre a Cutral Co y Plaza Huincul

El desalojo de la Ruta 22 por parte de Gendarmería finalmente no se produjo por decisión de la jueza federal, Margarita Gudiño de Argüelles (Foto: archivo)

Hace 30 años Cutral Co y Plaza Huincul se convirtieron en el centro de una convulsión social que rápidamente trascendió las fronteras de la provincia y el país por los cortes de ruta. La eclosión de la protesta fue la tarde de un 20 de junio de 1996, en la Ruta 22, frente a la torre de la empresa YPF, en Huincul. Hoy, la comarca petrolera se encuentra ante un nuevo horizonte en la actividad económica proyectada a través del GNL y con la memoria viva de lo ocurrido.

La manifestación de más de 20.000 vecinos y que impidió un desalojo que podría haber terminado en tragedia será recordada este sábado con un amplio abanico de actividades: un guiso popular, la proyección de un documental y la presentación de libros sobre la protesta.

Las tres décadas que pasaron marcaron a fuego a las dos comunidades. El quiebre social -porque el económico había comenzado después de la privatización de la petrolera YPF en 1992- se corporizó en miles de personas que reclamaron trabajo. En los casos más extremos, también pedían comida y abrigo porque los cortes de gas por falta de pago se multiplicaron. Fueron seis duros días de aquel frío invierno de 1996.

La ruptura de la negociación por parte del gobierno de Felipe Sapag con la empresa canadiense Agrium, para la construcción de una planta de fertilizantes fue el puntapié para la protesta. De ese contundente reclamo hubo un petitorio de trece puntos con los pedidos urgentes y los importantes. Ahí surgió la cesión del yacimiento gasífero El Mangrullo.

Las necesidades básicas de las familias vulnerables fueron respondidas con la entrega de cajas de alimentos y las reconexiones de los servicios de gas y electricidad. Las áreas sociales de los estados municipales y provincial aceitaron los mecanismos para responder a las demandas.

Hoy, ambas intendencias cuentan con un capital que son los ingresos del dinero que genera la explotación del yacimiento El Mangrullo, operado por Pampa Energía, con seis millones de metros cúbicos de producción. La administración de esos fondos que son volcados a las ciudades, marca la diferencia con el resto de las ciudades de Neuquén.

El gobernador Felipe Sapag firmó el compromiso junto a Laura Padilla, representante de los manifestantes (Foto: archivo)

“No fue en vano”

Ramón Rioseco, intendente de Cutral Co, era concejal de la oposición en 1996 cuando se desató la pueblada. “Pido que no nos olvidemos porque muchos de quienes estaban al frente, hoy no están. Hay que honrar a los luchadores de esa época”, sostuvo Rioseco.

El jefe comunal mencionó que, gracias a “la fortaleza y a ese pueblo fuerte de espíritu y de carácter hoy tenemos el pueblo que tenemos”. “Un pueblo de carácter muy fuerte, pero también del que dijo no tengo nada que perder porque nos sacaron todo cuando nos privatizaron y nos dejaron sin empleo”, reflexionó.

Rioseco explicó que todos quienes transitaron estos 30 años, “sabemos lo complejo y lo difícil que fue salir adelante”. Detalló que existen ciclos en la historia y “donde hay que ser fuerte y tener carácter. Hay ciclos donde hay que trabajar, estudiar, planificar, ser inteligente y creo que esa es la etapa que estamos viviendo hoy”, concluyó.

El festejo llegó después de seis días de protesta en los piquetes en Cutral Co y Plaza Huincul. (Foto: archivo)

“Un hecho bisagra”

En Plaza Huincul, el intendente Claudio Larraza estaba en Acción Social del municipio que dirigía su tío, Alberto “Tucho” Pérez, en 1996. “Fue un hecho bisagra para la historia”, analizó. Recordó que, gracias a esa “gesta es que tenemos El Mangrullo. Sirvió para hacernos escuchar y si bien estábamos del otro lado del mostrador, circunstancialmente, defendíamos esa causa porque era legítima”.

Como consecuencia de esas regalías que ingresan a las arcas municipales se puede tener acceso al trabajo y a hacer obras, manifestó. Para su visión, ese cambio de paradigma que hubo, permite ahora tener otras expectativas. “Tenemos herramientas como la capacitación, y la nueva ventana que se abre como el GNL, eso lo celebro”, subrayó.

El levantamiento de esa primera protesta que incluyó un petitorio escrito a mano y firmado entre el gobernador Sapag y la representante Laura Padilla, tien hoy una seriede puntos cumplidos. Además de la cesión El Mangrullo, la planta de metanol, un nuevo hospital, un jardín de infantes y una escuela primaria, entre otros.

Así está hoy la torre de acceso a Plaza Huincul, frente a la Ruta 22 donde se instaló el primer piquete. (Foto: Andrea Vazquez)

Un guiso popular, los libros y el documental

Este sábado habrá actividades para recordar la fecha en las dos ciudades. A las 11 en el salón Arnoldo Janssen de Cutral Co se empezará con el guiso popular que recuerda a Ernesto “Jote” Figueroa. Luego el cantautor Sergio Castro presentará su libro e interpretará “Mensaje de invierno”, la canción emblemática de Cutral Co y que popularizó Rubén Patagonia.

En Plaza Huincul, a las 17 se presentará el documental “Pueblada 30 años: Memoria e identidad” de Jorge Giménez y Claudio Burgos; más el libro La Pueblada del profesor Víctor Troncoso. Será en el centro cultural Gregorio Álvarez del barrio Uno.