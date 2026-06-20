Alarma en la Selección Argentina: Montiel tiene una lesión y es baja ante Austria

En las últimas prácticas de la Selección Argentina, Gonzalo Montiel entrenó diferenciado por una sobrecarga y encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Tras este panorama, se le realizaron estudios médicos y se confirmó que tiene una pequeña lesión muscular en el isquiotibial derecho, que lo descarta para el duelo frente a Austria el próximo lunes en Dallas.

Montiel jugó 45′ minutos en Kansas y salió por Molina en el entretiempo.

Cabe destacar que es una nueva dolencia y nada tiene que ver con la lesión que trajo desde River, que le ocurrió en el isquio de la otra pierna. Se espera que al tratarse de una lesión leve tenga una semana de recuperación, por lo cual ya estaría disponible para el compromiso contra Jordania el 27 de junio.

Para el encuentro por la segunda fecha, quien se perfila para ser titular en este sector es Nahuel Molina. El futbolista de Atlético Madrid ya cumplió su recuperación y disputó todo el segundo tiempo en la goleada frente a Argelia.

Scaloni planea algunos cambios para enfrentar a Austria

Además de la salida obligada de Montiel, el DT campeón del mundo planea algunas modificaciones con respecto al once titular que comenzó con el pie derecho en Kansas. En defensa, la incógnita es la presencia de Facundo Medina, que tuvo un buen debut pero Tagliafico ya se encuentra disponible y podría ser de la partida.

Por otro lado, la duda en ataque es protagonizada por Lautaro Martínez y Julián Álvarez. El Toro no tuvo el mejor partido contra Argelia y la Araña sumó minutos claves para quedarse con el puesto. Será una lucha que se decidirá hasta último momento.

La Albiceleste se entrenará este sábado desde las 13 (Hora Argentina) en su penúltima práctica previa al partido. El domingo viajará hacia Dallas donde el lunes desde las 14 horas se verá las caras ante Austria, en un duelo que puede definir quién se queda con el primer lugar del grupo J.