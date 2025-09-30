SUSCRIBITE
12 min cronometro
Yo Como

Pepas integrales con base de banana: sin manteca y sin huevo

Una receta tan simple como deliciosa. Preparás unos mates y tenés resuelto el desayuno o la merienda. La sugerencia es de @chantalabad.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

banana madura: 1

avena arrollada: 1/2 taza

harina integral: 1 taza

polvo para hornear: 1 cdita.

bebida vegetal o agua: 2 a 4 cdas.

aceite de oliva: 1 cda.

azúcar mascabo o puré de dátiles: 2 a 4 cdas.

esencia de vainilla o ralladura de limón: c/n

dulce de membrillo o frutillas: 200 gr

¿Cómo se hacen?⁣

⁣Pelar y poner en un bol la banana y hacer un puré. Agregar harina integral, avena, aceite de oliva, esencia de vainilla, azúcar mascabo, polvo de hornear y 2 a 4 cdas de cucharadas de agua o bebida vegetal, dependiendo de cuánto te pida la masa.

Con pedacitos de masa, forma a bollitos. Acomodar en una placa con rocío vegetal. Hacer los huequitos en cada bollito y rellenar con membrillo, dulce de frutilla o el que más te guste.⁣

Llevar a horno, precalentado, a 180° C por 10/12 minutos hasta dorar.⁣


Alimentación saludable

Cómo hacer

Desayunos y Meriendas

galletitas

Gastronomía
¿Cómo se hacen?⁣

