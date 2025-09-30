Pepas integrales con base de banana: sin manteca y sin huevo
Una receta tan simple como deliciosa. Preparás unos mates y tenés resuelto el desayuno o la merienda. La sugerencia es de @chantalabad.
Lista de Ingredientes
banana madura: 1
avena arrollada: 1/2 taza
harina integral: 1 taza
polvo para hornear: 1 cdita.
bebida vegetal o agua: 2 a 4 cdas.
aceite de oliva: 1 cda.
azúcar mascabo o puré de dátiles: 2 a 4 cdas.
esencia de vainilla o ralladura de limón: c/n
dulce de membrillo o frutillas: 200 gr
¿Cómo se hacen?
Pelar y poner en un bol la banana y hacer un puré. Agregar harina integral, avena, aceite de oliva, esencia de vainilla, azúcar mascabo, polvo de hornear y 2 a 4 cdas de cucharadas de agua o bebida vegetal, dependiendo de cuánto te pida la masa.
Con pedacitos de masa, forma a bollitos. Acomodar en una placa con rocío vegetal. Hacer los huequitos en cada bollito y rellenar con membrillo, dulce de frutilla o el que más te guste.
Llevar a horno, precalentado, a 180° C por 10/12 minutos hasta dorar.
