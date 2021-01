Inseguridad en Cipolletti

Cipolletti

La inseguridad que constituye tener un bien inmueble en Cipolletti es de terror. Hay incapacidad y desidia de la Municipalidad de Cipolletti, con todas las administraciones casi sin excepción, que nos llevan a situaciones de esta naturaleza. En muy pocos casos se ha obrado como corresponde, actuando con la celeridad que el tema amerita.

Hay más de 40 tomas en la ciudad y los punteros políticos han tenido y tienen gran participación, fundamentalmente en épocas electorales. En algunos casos dichos punteros se han reservado su parte impulsados por dirigentes políticos inescrupulosos, y voy a citar precisamente la zona en donde están instaladas las ya citadas tomas.

Estas tierras, aproximadamente 1.000 hectáreas, fueron puestas en un cepo político en donde los dueños no tenían la posibilidad de venderlas para loteo, y esto se debió a una venganza política de un encumbrado funcionario que fue intendente.

Optó por declarar a todas esas tierras exclusivamente para producción agrícola, sin tener en cuenta que se trataba de minifundios en muchos casos de personas mayores que eran fundadoras de nuestra ciudad. Muchas de ellas tuvieron que abandonarlas, porque era imposible hacerlas producir nuevamente.

Los “caranchos” políticos aprovecharon para comprar tierras baratas y en algunos casos suspender transitoriamente la ordenanza para habilitar el loteo de algunos amigos. En mi caso, solo tengo tres hectáreas, y pese a que con muchos vecinos peleamos para que se levante el citado cepo no lo conseguimos.

En 2014 el intendente Baratti nos concedió la “gracia” de liberar 530 hectáreas dentro de Circunvalación Humberto Illia, continuación de Juan Domingo Perón, Rimmele y las vías del ferrocarril.

No obstante eso, el señor Tortoriello, actual intendente, no avanzó nada y los propietarios hemos tenido que defendernos de los usurpadores. Hemos presentado en tres oportunidades autorización para lograr el loteo, hasta que en abril de 2018 nos aceptaron la solicitud. Y, pese a que está totalmente terminado el trámite, seguimos esperando.

Soy, como todo el mundo lo sabe, un viejo dirigente del peronismo, y a mis 82 años no me entrego, pueden seguir persiguiéndome políticamente, no importa si no alcanzo a ver el fruto, mi dignidad la mantengo y no van a doblegar mis principios.



Luciano Ricardo Roa

DNI 7.393.267

Exlegislador rionegrino