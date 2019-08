Insólito: kiosquero de Roca cortó el tránsito por un enojo con el Municipio

Un insólito hecho se produjo anoche, cerca de las 20 en Roca, cuando una persona que se encuentra a cargo de un kiosco ubicado sobre el Canal Principal de Riego decidió cortar una calle luego de que el Municipio no le habilitó el local.

Según informó el comerciante Mario Choque, ese local ubicado en Belgrano y Gelonch (sobre el Canal de Riego), se lo cedió el Departamento Provincial de Aguas (DPA) después de estar “abandonado 40 años”.

“Me dieron el local y ahora la Municipalidad me dijo que lo tengo que cerrar. Yo tengo mercadería que voy a perder si no me dejan trabajar”, dijo el kiosquero quien también vende otro tipo de productos alimenticios.

Explicó que tuvo el local abierto durante una semana y ahora se lo cerraron por lo que pidió a las autoridades reconsiderar la habilitación para poder mantener a su familia.

En el caso intervino el personal de la Comisaría 31 que trató de convencer al kiosquero para que levante la interrupción del tránsito sobre calle Gelonch.

"Usurpa un espacio público"

La secretaria de Gobierno, Andrea Cornejo, aclaró que hay dos temas que son sustanciales en el expediente que tramita Choque. Uno de los más importantes es que está “usurpando” un espacio público.

“Una vez que comenzó con la actividad comercial se le labró un acta, primero por no tener un contrato de locación o comodato. Cuando hicimos la inspección en junio tenía el permiso vencido", agregó.

Para Cornejo, no resulta un problema menor ya que además de los productos de kiosco, también se venden alimentos. “Ya se labró un acta y hay una sentencia firme en el Juzgado de Faltas para hacer cesar la actividad", sentenció.

Agrego que “nunca” podrá acceder a una habilitación si no tiene la autorización para estar en ese lugar por parte de los dueños, en este caso el DPA. “Es lo que solicitamos a todos los comerciantes”, sintetizó.