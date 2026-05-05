Ejercicio Kekén: ¿Cómo se preparan las Fuerzas Armadas para proteger el gas y el petróleo de la Patagonia?

Durante abril se realizó el Ejercicio Kekén en la Patagonia, que culminó recientemente su etapa de ejecución. Se trata de un simulacro a gran escala que podría responder a un escenario hipotético: ¿Podría el Ejército Argentino garantizar la defensa de la industria energética ante un ataque extranjero?

Una de las mayores ventajas de Argentina, frente varios de los principales países exportadores de hidrocarburos, radica en que está ubicada en una región libre de conflictos a gran escala. Es una afirmación compartida tanto por los principales referentes de las compañías del sector como por el arco político nacional y provincial.

Sin embargo, la infraestructura energética en la Patagonia es clave para el futuro económico del país: se encuentra atravesada de extremo a extremo por ductos que conectan la Cuenca Neuquina con las costas de Río Negro, en base a proyectos como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), Argentina LNG o Southern Energy.

Si bien la zona de operaciones no llegó a las tierras de Vaca Muerta, ya que abarcó las provincias de Santa Cruz y Chubut, el simulacro puede cobrar relevancia en clave de garantizar a futuro la seguridad de los proyectos que buscan posicionar a Argentina como exportador de hidrocarburos.

El dato 3.000 Efectivos se movilizaron desde distintos puntos del país hacia la Patagonia para realizar el simulacro.

Esto impulsó a que se lleve adelante uno de los despliegues militares más importantes en los últimos años, en un operativo bautizado como «Kekén», que en lengua originaria significa «amanecer». Su propósito es poner a prueba la capacidad logística y rapidez de las Fuerzas Armadas, con la mira puesta en la defensa de distintos puntos estratégicos para la industria.

Las actividades comenzaron el 7 de abril, llevándose a cabo en Puerto Deseado (Santa Cruz), Comodoro Rivadavia (Chubut) y el eje comprendido entre los campos de instrucción militar Cerro Bagual y Lote 4, en las cercanías de la Guarnición Ejército Sarmiento (Chubut).

¿Cómo se realizó el Ejercicio Kekén?

Según precisó desde un comunicado de Nación, las maniobras del Ejercicio Kekén se dividen en tres fases: despliegue, mediante transporte estratégico multimodal de material y personal hasta la zona de operaciones; ejecución de las operaciones de combate; y repliegue final de los elementos hacia sus asientos de paz.

En el marco del plan, más de 3.000 efectivos provenientes de CABA y otras siete provincias se reunieron en la Patagonia después de haber recorrido distancias de hasta 2.000 kilómetros tanto por ferrocarril, como mediante vehículos terrestres y aéreos, en un territorio de alta complejidad debido a su exigente geografía, según se resaltó desde las autoridades.

Se movilizaron vehículos blindados, camiones, helicópteros y sistemas de drones, de defensa antiaérea y de guerra electrónica. Foto: gentileza.

Se movilizaron vehículos blindados, camiones, helicópteros y sistemas de drones, de defensa antiaérea y de guerra electrónica, destacándose en particular el despliegue de los tanques TAM 2C-A2 y de los vehículos Stryker que rodaron por primera vez en la Patagonia. El jefe del Ejército Argentino, Oscar Santiago Zarich, estuvo presente durante la etapa de ejecución.

El simulacro fue supervisado por el Comando de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército y conducido por el Comando de la División de Ejército 3, con el objetivo de «incrementar la interoperabilidad en un entorno multidominio, fortalecer el alistamiento y el despliegue de medios, ejecutar operaciones en todo tiempo, y afianzar el sostenimiento logístico en condiciones operacionales complejas».

En el cierre formal de las actividades, el ministro de Defensa, el Teniente General Carlos Alberto Presti encabezó una visita operativa a la zona, junto con otras autoridades del ámbito de las Fuerzas, tanto de la Fuerza Aérea como de la Armada Argentina.