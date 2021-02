Insólito: un hijo de Luis Juez se cruzó semidesnudo mientras su padre daba una nota por Zoom

El diputado de Juntos por el Cambio Luis Juez vivió un insólito momento mientras daba una entrevista a través de Zoom a La Nación+.

Lo mejor del día.

El hijo de @ljuez festejó que se recibió interrumpiendo el zoom de su viejo al aire de una manera muy particular... https://t.co/LXySzwRXvt — Lucas Morando (@morandolucas) February 25, 2021

En pleno vivo, Martín Juez, hijo del funcionario, se cruzó semidesnudo frente a la cámara y a espaldas de su padre.

Como no podía ser de otra manera, rápidamente la secuencia se viralizó en las redes sociales. De hecho Jonatan Viale, el propio conductor del programa, compartió el momento en su cuenta de Twitter. "Les juro que esto pasó al aire", escribió el periodista.

El propio joven explicó después que se trataba de un festejo por haberse recibido de abogado. "Me recibí Jony!! Jaja. Mañana te cuento la cagada que me como. Cuando te recibís no te importa nada", tuiteó.

"Lo mejor del día. El hijo de Luis Juez festejó que se recibió interrumpiendo el zoom de su viejo al aire de una manera muy particular…", señaló por su parte el periodista Lucas Morando, quien participa del programa de Viale.