Interrogantes que deja la pandemia

Nuestro cerebro, en medio de esta traumática pandemia, tiene un sin fin de interrogantes que no encuentran respuestas. Quizás sicólogos y lúcidas mentes puedan ofrecerme respuestas satisfactorias a mis interrogantes.

Veamos :

1) ¿Por qué me angustia escuchar a nuestros paternales gobernantes que debo ser muy obediente en sus recomendaciones sanitarias?

2) ¿Por qué no se predica con el ejemplo, o es que el Poder otorga inmunidades o privilegios que un simple mortal carece? ¿Por qué la grieta se profundiza cuando deberían primar los acuerdos? ¿Por qué me siento desprotegido ante semejante inseguridad?¿Cómo debería manifestar mi disconformidad sin que me encuadren como desestabilizador o traidor a la Patria?

¿El Covid-19 es un virus que también erosiona los pilares de una democracia?

Neutralizada esta pandemia, ¿este mundo será más humanista y ambientalista?

Si las respuestas a estos interrogantes son suficientemente razonables, entonces sí tendremos un diagnóstico certero que les permita a los liderazgos y verdaderos estadistas, pactar metas de mediano y largo plazo como para ir solucionando los graves problemas endémicos que sufren nuestras sociedades inmersas en irritantes estados de extrema pobreza y de vulnerabilidad.

Jose Luis Garayoa Salinas

DNI 7.693.679



Córdoba