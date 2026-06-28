Lionel Messi volvió a marcar contra Jordania y agiganta su leyenda en el Mundial 2026

Lionel Messi ya lleva 19 goles en Mundiales, 6 en el actual. (Foto: AP)

Lionel Messi siempre quiere jugar. Aunque Argentina ya tenía el primer puesto del grupo J asegurado, el capitán no se lo quiso perder, entró en el segundo tiempo y marcó por tercer partido consecutivo.

El «10» entró a los 15′ del segundo tiempo y 20 minutos después metió el 3-1 contra Jordania de tiro libre. Aprovechó una mala respuesta del arquero para conseguir su sexto festejo en tres encuentros.

Con este nuevo gol, Messi se mantiene como el máximo anotador del Mundial y le sacó dos de ventaja a Kylian Mbappé, Erling Haaland, Ousmane Dembélé y Vinicius que quedaron con 4.

¡TIENE FUTURO EL PIBE!



A los 80' y de tiro libre, la joven promesa puso el 3-1 ante Jordania pic.twitter.com/l5Ldy8eG1M — TyC Sports (@TyCSports) June 28, 2026

Además, llegó a los 19 goles en Mundiales y quedó con tres más que Miroslav Klose que tenía el récord de 16 antes de empezar esta copa. Mbappé también lleva 16.

Messi es el primer jugador en la historia de los Mundiales en anotar en 7 partidos consecutivos. Metió desde octavos en adelante en Qatar 2022 y en los tres de la fase de grupos actual.