Se confirmaron todos los cruces de 16avos de final del Mundial 2026: partidos y horarios
Con el cierre de la fase de grupos, quedaron definidos los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 que comenzarán este domingo.
Ya terminó la fase de grupos y el Mundial 2026 tiene confirmados todos los cruces de 16avos de final que empezarán hoy mismo.
El partido que abrirá esta instancia será Canadá – Sudáfrica a las 16 horas en el único partido de la jornada de domingo.
El lunes la agenda tendrá: Brasil – Japón a las 14, Alemania – Paraguay a las 17:30 y Países Bajos – Marruecos desde las 22. El martes seguirá con: Costa de Marfil – Noruega a las 14, Francia – Suecia a las 18 y México – Ecuador a partir de las 22.
El miércoles empieza con Inglaterra – Congo desde las 13, Bélgica – Senegal a las 17 y Estados Unidos – Bosnia a las 21. El jueves, España va contra Austria a las 16 y Portugal frente a Croacia desde las 20. A la medianoche, ya entrando en el viernes, Suiza se mide con Argelia.
Ese mismo viernes, Australia – Egipto abren a las 15 y sigue Argentina ante Cabo Verde a partir de las 19. Completan Colombia – Ghana, 22:30.
Como potenciales de cruces de octavos, se destacan Francia – Alemania y España – Portugal. La Selección Argentina se cruzará con Australia o Egipto si vence a Cabo Verde.
El cronograma de 16avos de final del Mundial 2026
Domingo 28/6
Sudáfrica vs. Canadá (16:00)
Lunes 29/6
Brasil vs. Japón (14:00)
Alemania vs. Paraguay (17:30)
Países Bajos vs. Marruecos (22:00)
Martes 30/6
Costa de Marfil vs. Noruega (14:00)
Francia vs. Suecia (18:00)
México vs. Ecuador (22:00)
Miércoles 1/7
Inglaterra vs. RD del Congo (13:00)
Bélgica vs. Senegal (17:00)
Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina (21:00)
Jueves 2/7
España vs. Austria (16:00)
Portugal vs. Croacia (20:00)
Suiza vs. Argelia (00:00, ya entrando al viernes 3/7)
Viernes 3/7
Australia vs. Egipto (15:00)
Argentina vs. Cabo Verde (19:00)
Colombia vs. Ghana (22:30)
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