Se confirmaron todos los cruces de 16avos de final del Mundial 2026: partidos y horarios

Los 16avos de final del Mundial se jugarán desde hoy hasta el viernes. (Foto: AP)

Ya terminó la fase de grupos y el Mundial 2026 tiene confirmados todos los cruces de 16avos de final que empezarán hoy mismo.

El partido que abrirá esta instancia será Canadá – Sudáfrica a las 16 horas en el único partido de la jornada de domingo.

El lunes la agenda tendrá: Brasil – Japón a las 14, Alemania – Paraguay a las 17:30 y Países Bajos – Marruecos desde las 22. El martes seguirá con: Costa de Marfil – Noruega a las 14, Francia – Suecia a las 18 y México – Ecuador a partir de las 22.

El miércoles empieza con Inglaterra – Congo desde las 13, Bélgica – Senegal a las 17 y Estados Unidos – Bosnia a las 21. El jueves, España va contra Austria a las 16 y Portugal frente a Croacia desde las 20. A la medianoche, ya entrando en el viernes, Suiza se mide con Argelia.

Ese mismo viernes, Australia – Egipto abren a las 15 y sigue Argentina ante Cabo Verde a partir de las 19. Completan Colombia – Ghana, 22:30.

Como potenciales de cruces de octavos, se destacan Francia – Alemania y España – Portugal. La Selección Argentina se cruzará con Australia o Egipto si vence a Cabo Verde.

El cronograma de 16avos de final del Mundial 2026

Domingo 28/6

Sudáfrica vs. Canadá (16:00)

Lunes 29/6

Brasil vs. Japón (14:00)

Alemania vs. Paraguay (17:30)

Países Bajos vs. Marruecos (22:00)

Martes 30/6

Costa de Marfil vs. Noruega (14:00)

Francia vs. Suecia (18:00)

México vs. Ecuador (22:00)

Miércoles 1/7

Inglaterra vs. RD del Congo (13:00)

Bélgica vs. Senegal (17:00)

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina (21:00)

Jueves 2/7

España vs. Austria (16:00)

Portugal vs. Croacia (20:00)

Suiza vs. Argelia (00:00, ya entrando al viernes 3/7)

Viernes 3/7

Australia vs. Egipto (15:00)

Argentina vs. Cabo Verde (19:00)

Colombia vs. Ghana (22:30)