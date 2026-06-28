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Se confirmaron todos los cruces de 16avos de final del Mundial 2026: partidos y horarios

Con el cierre de la fase de grupos, quedaron definidos los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 que comenzarán este domingo.

Redacción

Por Redacción

Los 16avos de final del Mundial se jugarán desde hoy hasta el viernes. (Foto: AP)

Los 16avos de final del Mundial se jugarán desde hoy hasta el viernes. (Foto: AP)

Ya terminó la fase de grupos y el Mundial 2026 tiene confirmados todos los cruces de 16avos de final que empezarán hoy mismo.

El partido que abrirá esta instancia será Canadá – Sudáfrica a las 16 horas en el único partido de la jornada de domingo.

El lunes la agenda tendrá: Brasil – Japón a las 14, Alemania – Paraguay a las 17:30 y Países Bajos – Marruecos desde las 22. El martes seguirá con: Costa de Marfil – Noruega a las 14, Francia – Suecia a las 18 y México – Ecuador a partir de las 22.

El miércoles empieza con Inglaterra – Congo desde las 13, Bélgica – Senegal a las 17 y Estados Unidos – Bosnia a las 21. El jueves, España va contra Austria a las 16 y Portugal frente a Croacia desde las 20. A la medianoche, ya entrando en el viernes, Suiza se mide con Argelia.

Ese mismo viernes, Australia – Egipto abren a las 15 y sigue Argentina ante Cabo Verde a partir de las 19. Completan Colombia – Ghana, 22:30.

Como potenciales de cruces de octavos, se destacan Francia – Alemania y España – Portugal. La Selección Argentina se cruzará con Australia o Egipto si vence a Cabo Verde.

El cronograma de 16avos de final del Mundial 2026

Domingo 28/6

Sudáfrica vs. Canadá (16:00)

Lunes 29/6

Brasil vs. Japón (14:00)
Alemania vs. Paraguay (17:30)
Países Bajos vs. Marruecos (22:00)

Martes 30/6

Costa de Marfil vs. Noruega (14:00)
Francia vs. Suecia (18:00)
México vs. Ecuador (22:00)

Miércoles 1/7

Inglaterra vs. RD del Congo (13:00)
Bélgica vs. Senegal (17:00)
Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina (21:00)

Jueves 2/7

España vs. Austria (16:00)
Portugal vs. Croacia (20:00)
Suiza vs. Argelia (00:00, ya entrando al viernes 3/7)

Viernes 3/7

Australia vs. Egipto (15:00)
Argentina vs. Cabo Verde (19:00)
Colombia vs. Ghana (22:30)


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Ya terminó la fase de grupos y el Mundial 2026 tiene confirmados todos los cruces de 16avos de final que empezarán hoy mismo.

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