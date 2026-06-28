Cinco jugadores debutaron en un Mundial con Argentina ante Jordania: gol de Lo Celso y estreno para nuevas caras

Giovani Lo Celso marcó un golazo de tiro libre en su debut en una Copa del Mundo. (Clarín Fotografía)

El partido ante Jordania dejó una particularidad para la Selección Argentina: cinco futbolistas sumaron sus primeros minutos en una Copa del Mundo y comenzaron a escribir su propia historia mundialista.

El caso más destacado fue el de Giovanni Lo Celso, que además coronó su estreno con un golazo de tiro libre a los 19 minutos del primer tiempo. El mediocampista había formado parte del plantel que disputó Rusia 2018, pero Jorge Sampaoli no le dio minutos en ninguno de los encuentros. Cuatro años más tarde estuvo muy cerca de jugar Qatar 2022, aunque una lesión de último momento lo dejó afuera de la lista definitiva.

¡QUÉ GOLAZO GIOOOOO!



Tremendo este remate de tiro libre en el pie zurdo de Lo Celso para el 1-0 de Argentina ante Jordania. pic.twitter.com/bJulQG0li3 — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

Otro de los debutantes fue Marcos Senesi, cuya presencia en el Mundial tuvo un giro inesperado. El defensor no había sido convocado originalmente, pero la lesión de Leonardo Balerdi durante los entrenamientos previos obligó al cuerpo técnico a llamarlo de urgencia. Este sábado tuvo su estreno absoluto y compartió la zaga central con Nicolás Otamendi.

También tuvo su bautismo mundialista Giuliano Simeone, que se transformó en una fija para Scaloni en las listas de convocados en las últimas ventanas y partió desde el arranque por la banda derecha.

En el complemento llegó el turno de Valentín Barco y José López, que ingresaron desde el banco y completaron la lista de cinco jugadores que disputaron por primera vez un partido en una Copa del Mundo.

Con la clasificación ya asegurada, Scaloni aprovechó para ampliar la rotación y empezar a sumar variantes de cara a la fase eliminatoria. Los únicos jugadores del plantel que aún no tuvieron su estreno en el certamen son los arqueros Gerónimo Rulli y Juan Musso.