Investigan la aparición de un hombre sin vida en China Muerta

Prefectura Naval, el área de Criminalística de la Policía y Investigaciones de Neuquén investigan la aparición del cuerpo de un hombre flotando sobre el río Limay, a la altura de China Muerta.

La aparición del cuerpo se produjo cerca de las 16, y fue visto por una familia que había ido a pasar la tarde.

“Estaba sobre una pequeña isla en el brazo del río”, informó el comisario Gustavo Prieto.

Dijo que inmediatamente la familia visó a la comisaria Séptima. “Ahora el personal está sacando el cuerpo del lugar y tratar de identificarlo”, comunicó Prieto.

Si bien en principio se trataría de un hombre (de aproximadamente 35 años) que se ahogó, los investigadores estaban a la espera de la autopsia para determinar con exactitud la causa de la muerte.

“ El médico que lo atendió le detectó un golpe en la zona creneaana y no sabemos si tiene que ver con el fallecimiento, por un golpe por el arrastre del cuerpo en el río o por otras circunstancias ”, indicó el comisario.

Unas horas antes, cerca de allí, un joven de 22 años oriundo de Mendoza, murió ahogado, pero en la zona del balneario La Herradura de Plottier.

Desde las 8 una cuadrilla buscaba su cuerpo que fue encontrado al mediodía detrás del barrio a unos 300 metros de donde desapareció.

Pablo Ruiz, el titular de Defensa Civil de Plottier, informó que el joven se encontraba junto a dos primos y dos tíos al momento de arrojarse al río Limay.

“Uno de los primos le advirtió que no se tire al río. Esta persona hizo caso omiso y a los cinco minutos vieron que no podía regresar a la costa. Otro de los primos se arrojó al agua para intentar recatarlo pero no pudo porque había en el sector un pozón ”, señaló el funcionario. Agregó que la zona donde ocurrió el hecho tiene mucha correntada.

En ese momento uno de los familiares que estaba en el río dio aviso a la policía y se inició la búsqueda donde participaron bomberos de Neuquén, personal de la Comisaría 46 y Defensa Civil de Plottier.

Además concurrieron al sector personal del área de Desarrollo Social con psicólogos y asistentes sociales para brindar contención a los familiares. Según se supo el joven venía de asistir a un boliche junto a sus primos.

El hecho ocurrió cuando el caudal del río estaba más crecido, señalaron fuentes a este medio.

Desde la semana pasada la erogación desde Arroyito pasó de 400 a 600 metros cúbicos por segundo.