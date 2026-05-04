No más prohibición a la venta de vapeadores y bolsas de nicotina: qué dice la nueva reglamentación

A través de la Resolución 549/2026, el Gobierno Nacional oficializó un nuevo marco regulatorio que pone fin a la prohibición de vapeadores, dispositivos de tabaco calentado y bolsas de nicotina (pouches). La medida busca desarticular un mercado informal que creció en la clandestinidad y establecer, por primera vez, mecanismos de trazabilidad y control sanitario sobre productos que circulaban sin origen certificado.

Con esta normativa, el Estado pasa de la restricción a la fiscalización obligatoria para fabricantes y comerciantes. El objetivo es doble: garantizar estándares de calidad para los consumidores y regularizar la recaudación tributaria de un sector que hasta ahora no pagaba impuestos.

El fin del mercado ilegal de vapeadores y la nueva fiscalización para su venta

Hasta hoy, Argentina mantenía una prohibición formal de la ANMAT que, en la práctica, fomentó un circuito informal sin controles sobre la composición química de los líquidos. Con el nuevo esquema, el Gobierno confirmó que ningún producto podrá venderse sin una declaración previa de sus componentes.

A su vez, el Estado dota a los organismos de control de herramientas para multar la venta irregular. Y se exigirán condiciones de fabricación seguras y límites estrictos en las sustancias permitidas.

Uno de los cambios más drásticos de la resolución es la eliminación de saborizantes en los vapeadores. Las autoridades identificaron que los sabores frutales o dulces funcionan como el principal incentivo para que adolescentes y jóvenes inicien el consumo.

Además, el nuevo régimen impone:

Topes a la nicotina: límites severos en la concentración de la sustancia por dispositivo.

límites severos en la concentración de la sustancia por dispositivo. Trazabilidad: se podrá seguir el camino del producto desde la aduana o fábrica hasta el mostrador.

se podrá seguir el camino del producto desde la aduana o fábrica hasta el mostrador. Responsabilidad legal: los comerciantes declarados serán responsables directos ante cualquier incumplimiento sanitario.

El impacto económico y la salud pública

La medida, coordinada por los ministerios de Economía y Salud, busca desarticular el monopolio del contrabando mediante una tributación diferenciada. Bajo la premisa de «reducción de daños», el Gobierno argumenta que regular un mercado existente es más efectivo que prohibirlo.

Se espera que la oferta legal de estas alternativas, bajo estándares de calidad, contribuya a disminuir el consumo de tabaco convencional, siguiendo modelos aplicados en países como Suecia, Japón y Estados Unidos.