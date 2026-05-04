Las 15 plantas de exterior llenas de colores que son resistentes al frío, al calor y son fáciles de cuidar

Los claveles chinos, una opción muy interesante.

Si soñás con tener un jardín lleno de vida y color, elegir plantas que se adapten al clima es esencial. Aquí te presentamos 15 plantas de exterior que destacan por su resistencia tanto al frío como al calor.

Estas plantas son ideales para jardines en climas extremos. Con los cuidados adecuados, embellecerán tu hogar durante todas las estaciones del año. ¡Elegí tus favoritas y dale vida a tu espacio!

1. Acebo

Características: Arbusto de hojas verdes brillantes y frutos rojos intensos que destacan en invierno.

Cuidados: Crece bien en climas montañosos y resiste las heladas, pero evitá la luz solar directa y mantené el suelo húmedo.

2. Adelfa

Características: Arbusto de rápido crecimiento con flores coloridas.

Cuidados: Resistente al frío y al calor, requiere poda regular, riego moderado y suelos bien drenados.

3. Buganvilla

Características: Enredadera que puede trepar más de 10 metros, con flores vibrantes.

Cuidados: Ideal para zonas soleadas, necesita riego frecuente en verano y buen soporte para crecer.

4. Ciclamen

Características: Planta con flores rosadas que florecen en invierno si no hay heladas extremas.

Cuidados: Ubicala en áreas frescas y ventiladas, con luz indirecta y riego moderado.

5. Ciruelo

Características: Árbol frutal que ofrece deliciosas ciruelas al final del verano.

Cuidados: Resiste el frío, pero no heladas extremas. Proporcionale riego abundante y podas regulares.

6. Clavel

Características: Planta herbácea con flores fragantes y coloridas.

Cuidados: Necesita mucha luz, riego constante y suelos bien drenados.

7. Eugenia

Endémica de Sudamérica y África que, si bien es nativa de climas tropicales y calurosos, también es resistente al frío.

Características: Arbusto compacto y de fácil cuidado que puede alcanzar hasta 5 metros de altura.

Cuidados: Riega cada 1-2 días en verano y poda a finales de invierno. Abonala regularmente.

8. Fotinia

Características: Arbusto perenne originario de Asia con hojas rojizas en primavera.

Cuidados: Necesita pleno sol, riegos moderados y buena ventilación, evitando calor extremo.

9. Hibisco

Características: Planta con flores solitarias y propiedades medicinales.

Cuidados: Regá abundantemente en verano y asegurate de un buen drenaje para evitar encharcamientos.

10. Jazmín

El desarrollo saludable de los jazmines no solo depende de una correcta hidratación, sino también de evitar factores que puedan dañar sus hojas o flores.

Características: Arbusto pequeño con flores blancas muy fragantes.

Cuidados: Prefiere pleno sol y protección contra vientos fuertes. Regalo día por medio en verano.

11. Lavanda

El cultivo de una especie con modificación genética de lavanda es el más frecuente en Patagonia para producir aceites esenciales

Características: Planta aromática con flores violetas en racimos.

Cuidados: Crece en climas secos o templados. Necesita podas regulares y sitios iluminados.

12. Lirio Azul

Características: Planta versátil que puede vivir en climas cálidos o fríos.

Cuidados: Requiere suelos ricos en nutrientes y es conocida por su capacidad para ahuyentar insectos.

13. Margarita

Características: Planta herbácea y perenne con propiedades medicinales.

Cuidados: Regala cada 2-3 días en verano y una vez quincenalmente en invierno.

14. Palmera Excelsa

Características: Palmera ornamental que resiste heladas y calor.

Cuidados: Necesita amplios espacios, pleno sol y riegos moderados.

15. Rosal

Los rosales brindan un panorama distinto a nuestros jardines: son quizás una de las flores más bellas que podemos tener.

Características: Arbusto trepador con flores que llenan de color y fragancia cualquier espacio.

Cuidados: Podalo en invierno y asegurate de que reciba luz solar abundante y riego constante.

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