Investigan si plantaron pruebas en un caso de gatillo fácil en Zapala

En el estéreo hallado junto al cuerpo de Facundo Guíñez, asesinado por la espalda por el suboficial Pablo Pallero en Zapala, hallaron huellas digitales del primer policía que llegó a la escena del crimen. Y otro efectivo policial declaró que él no había visto el aparato en el lugar cuando llegó.

Estas pruebas llevaron a la fiscalía a sospechar que el estéreo es una prueba plantada para tratar de beneficiar a Pallero, propietario del estéreo y autor de los disparos que terminaron con la vida de Guíñez el 31 de agosto pasado. Así lo revelaron a "Río Negro" fuentes cercanas a la investigación.

En una audiencia realizada este jueves, y ante la gravedad de las nuevas pruebas, la jueza de Garantías Carolina González ordenó que Pallero siga en prisión preventiva y en una unidad que no pertenezca a la policía de la provincia.

Pero por falta de capacidad de alojamiento en la Policía Federal y en Gendarmería, seguirá preso en dependencias policiales aunque con prohibición de comunicarse con otros policías, salvo el personal del servicio penitenciario que esté de guardia.

Además, la jueza le sugirió a la fiscalía que para resguardar el debido proceso y garantizar justicia para los familiares de la víctima fatal, delegue la investigación en otra fuerza que no sea la Policía de la provincia.

Como viene informando "Río Negro", pasada la 1 de la mañana del 31 de agosto último, Pallero (36) supuestamente estaba en su casa durmiendo con su novia. De acuerdo con la declaración de la mujer ante la justicia, un ruido y ladrido de perros los despertó.

Miraron por la ventana y habrían visto a una persona junto al Fiat Palio del policía, que tiene una ventanilla rota y cubierta por un náilon. El efectivo salió al exterior en ropa interior y con su arma reglamentaria.

Siempre según el relato de la novia, volvió a ingresar a la casa rato después y le comentó a su novia que había efectuado dos disparos "a los pies" de una persona.

Pallero se vistió y volvió a salir. Se cruzó con vecinos del barrio, algunos lo vieron recogiendo vainas del piso. Otros cruzaron breves palabras con él.

Llamado a la policía

A la 1:51 de la madrugada, una vecina llamó por teléfono a la Policía para avisar que se escuchaban disparos y corridas. Pero la Policía nunca fue al lugar del hecho.

Recién a las 8:30 de la mañana encontraron el cuerpo de Guiñez, muerto de un balazo en la espalda.

¿Por qué la Policía no acudió al llamado de la vecina? Fuentes de la investigación dijeron que la mujer que atendió la llamada se justificó con el argumento de que "no le entendió nada porque hablaba llorando", que "habló de gritos, disparos y cortó", y que "no volvió a llamar".

El teléfono de la policía de Zapala tiene identificador de llamadas. Esa llamada de la madrugada no quedó registrada en el libro de novedades de la guardia, como es obligación.

Las fuentes dijeron que la mujer policía, que está siendo investigada, es la esposa del asesor legal de la policía de Zapala, el abogado José María Díaz Villar.

El estéreo

El hallazgo de un estéreo junto al cuerpo orientó las sospechas hacia un robo. Guíñez era un hombre trabajador, sin antecedentes, y esa hipótesis se descartó rápidamente. Además, en el aparato no estaban sus huellas dactilares.

Hoy jueves se conoció la novedad de que en el estéreo están las huellas del primer policía que llegó a la escena del crimen, cuya identidad no trascendió.

Otro policía que participó del procedimiento dijo que no vio el estéreo. La sospecha es que el aparato fue plantado en un intento por beneficiar la situación de Pallero.

La hipótesis de la torpeza o negligencia estaría descartada, y los investigadores se inclinan en cambio por la teoría del encubrimiento. Por eso la jueza González endureció las condiciones de detención de Pallero y aconsejó que para garantizar el debido proceso se pase la investigación a otra fuerza de seguridad.