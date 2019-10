Nuevos datos en el caso del policía que mató a un joven por la espalda en Zapala

El policía Pablo Pallero seguirá al menos un mes más detenido con prisión preventiva en Zapala, acusado por el homicidio de Facundo Guiñez. Al mismo tiempo trascendieron nuevos detalles del hecho, ocurrido el 31 de agosto pasado a la madrugada, que comprometen a otro personal policial en un posible encubrimiento.

El hermano de la víctima, Luciano, había amenazado con cortar la ruta 22 en el acceso a la ciudad si el policía era puesto en libertad. Reveló más datos sobre la conducta de Pallero en horas posteriores al crimen.

Fuentes de la fiscalía dijeron hoy que a la investigación le falta recibir el resultado de una pericia científica para dar por cerrado el caso y pedir la audiencia de control de acusación, previa al juicio oral.

Arma y vainas

"Tenemos el arma del imputado y las vainas", dijo la fiscal jefa Sandra González Taboada, quien investiga el caso junto con el fiscal Marcelo Jofré.

Agregó que pidieron por segunda vez una prórroga en la prisión preventiva ya que "consideramos que los testigos, algunos de ellos vecinos, van a declarar con mayor libertad si Pallero está detenido".

El otro motivo es que "por su condición de policía, Pallero tiene contactos, capacidad de influenciar, conocer, actuar, y entorpecer la investigación"

Respecto del móvil del homicidio, la fiscal se expresó con cautela y dijo que todavía es motivo de investigación.

La primera hipótesis fue un presunto robo, pero se fue debilitando a medida que se reunieron otras pruebas y hoy está casi descartada.

De acuerdo con otras fuentes que tienen acceso al caso, se sabe que horas antes del crimen, Guíñez, un hombre de 29 años sin antecedentes, había cobrado dinero por un trabajo. Serían alrededor de 2.500 pesos que llevaba consigo.

La versión de la novia de Pallero

Pasada la 1 de la mañana, Pallero (36) supuestamente estaba en su casa durmiendo con su novia. De acuerdo con la declaración de la mujer ante la justicia, un ruido y ladrido de perros los despertó.

Miraron por la ventana y habrían visto a una persona junto al Fiat Palio del policía, que tiene una ventanilla rota y cubierta por un náilon. El efectivo salió al exterior en ropa interior y con su arma reglamentaria.

Siempre según el relato de la novia, volvió a ingresar a la casa rato después y le comentó a su novia que había efectuado dos disparos "a los pies" de una persona.

Pallero se vistió y volvió a salir. Se cruzó con vecinos del barrio, algunos lo vieron recogiendo vainas del piso. Otros cruzaron breves palabras con él.

Llamado a la policía

A la 1:51 de la madrugada, una vecina llamó por teléfono a la Policía para avisar que se escuchaban disparos y corridas. Pero la Policía nunca fue al lugar del hecho.

Recién a las 8:30 de la mañana encontraron el cuerpo de Guiñez, muerto de un balazo en la espalda. A su lado había un estéreo, que no tenía sus huellas dactilares.

¿Por qué la Policía no acudió al llamado de la vecina? Fuentes de la investigación dijeron que la mujer que atendió la llamada se justificó con el argumento de que "no le entendió nada porque hablaba llorando", que "habló de gritos, disparos y cortó", y que "no volvió a llamar".

El teléfono de la policía de Zapala tiene identificador de llamadas. Esa llamada de la madrugada no quedó registrada en el libro de novedades de la guardia, como es obligación.

Las fuentes dijeron que la mujer policía, que está siendo investigada, es la esposa del asesor legal de la policía de Zapala, el abogado José María Díaz Villar.

Las sospechas del hermano

Facundo Guíñez recibió dos tiros por la espalda el viernes 30 de agosto por la madrugada. (Foto: Gentileza.-)

Luciano Guiñez, hermano de Facundo, había anunciado que tomaría la ruta en caso de que la justicia le concediera la prisión domiciliaria a Pablo Pallero.

Manifestó en AM550 que Pablo Pallero “no padece ninguna enfermedad ni discapacidad como para que esté en un domicilio particular”.

Guiñez señaló que hubo negligencia por parte de la policía porque, minutos después del asesinato, “hubo un llamado de un vecino en esa madrugada al 101 acá de la Comisaría 22 de Zapala en la cual no acudieron al llamado de emergencia en ese momento”.

El hermano de la víctima expresó que si hubiese hecho caso al llamado del vecino “quizá hoy no estaríamos en esta situación”.

El cuerpo fue encontrado siete horas después por un vecino.

Otro de los argumentos que sostienen los familiares de Facundo, es que otorgar la prisión domiciliaria al acusado podría entorpecer la causa y existiría peligro de fuga.

Luciano afirmó que Pallero, luego de efectuar los disparos, se fue a dormir y al día siguiente fue a trabajar a la Comisaría 22 a las 8 de la mañana.

Guiñez mencionó que Pallero consultó si hubo algún llamado de denuncia por disparos que se habían realizado, y que tenía intenciones de reponer las dos municiones que él había utilizado.