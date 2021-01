Irresponsabilidad del Correo

CUTRAL CO

Con fecha 09/12/2020 despaché por Correo Argentino desde Cutral Co, Neuquén, una encomienda con entrega en domicilio a Palermo, CABA, a mi hija.



Previamente consulté cómo debía despachar (envoltorio) e informé el contenido. Me manifestaron que en cuatro (4) días se entregaba y, confiando en lo manifestado, la despacho.



Luego de varios días y viendo que la misma no llegaba, hicimos el reclamo tanto mi hija como yo y recién ayer, día 06/01/2021 después de un mes, mi hija la pudo rescatar de una sucursal de la zona en CABA, sin la envoltura ni la caja en la que había sido despachada y envuelta en otras bolsas, por lo cual todo el contenido estaba en estado de pudrición y lleno de bichos, porque lo que contenía eran cerezas (que en ningún momento me dijeron que no las podía despachar, ni siquiera luego de declararlo por escrito en el momento de despacho).



Quiero manifestar la irresponsabilidad de Correo Argentino. Jamás despacharé una encomienda por este servicio.

Leopoldo Martín

DNI 7358792