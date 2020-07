Irresponsables

La nota sobre una conocida exfuncionaria local que hizo una gran fiesta no permitida pone de manifiesto y muestra sin duda la irresponsabilidad de muchos que no entienden que hay cosas que no se pueden hacer y ponen en riesgos a todos aquellos que sí tratan de cumplir con los protocolos para cuidarse del coronavirus. Si Río Negro es noticia todos los días en medios nacionales, Roca es un punto donde esta pandemia de covid-19 ha afectado más. Porque es un centro vital para la conexión con el resto de la provincia, ya que para muchas localidades, a nivel salud, el hospital López Lima es cabecera, como así sus clínicas de máxima complejidad.

Y en lo comercial es un punto de concentración que abastece a buena parte de Río Negro, ya sea a los pueblos vecinos o en especial la Línea Sur. Es por eso que estas cuarentenas no respetadas perjudican y mucho. Seguramente los vecinos de Roca esperarían de las autoridades municipales un ejemplar castigo.

Ali Yauhar

DNI 8.211.757



Los Menucos