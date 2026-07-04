Mirtha Legrand y Juana Viale: quiénes son los invitados de este fin de semana, del 4 y 5 de julio

Mirtha Legrand y Juana Viale ya tienen todo listo para una nueva edición de sus tradicionales programas por El Trece. Como cada fin de semana, la señal confirmó quiénes serán las figuras que se sentarán a la mesa de ambas conductoras para hablar de actualidad, política, espectáculos y entretenimiento.

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand este sábado 4 de julio

Este sábado 4 de julio, desde las 21.30, Mirtha Legrand encabezará una nueva emisión de La noche de Mirtha.

En esta oportunidad, La Chiqui recibirá a:

Susana Roccasalvo , periodista y conductora.

, periodista y conductora. Diego Ramos , actor.

, actor. Lucas Morando , periodista.

, periodista. Bertie Benegas Lynch, diputado nacional.

Se espera una mesa con fuerte presencia de la actualidad política y del espectáculo, además de los clásicos intercambios que caracterizan al ciclo.

Quiénes estarán con Juana Viale este domingo 5 de julio

El domingo 5 de julio, desde las 13.45, será el turno de Almorzando con Juana, que contará con invitados provenientes del mundo del cine, la televisión, el humor y los viajes.

Los confirmados son:

Valentina Bassi , actriz.

, actriz. Sebastián Almada , humorista y actor.

, humorista y actor. Matías Mayer , actor.

, actor. Silvia Pérez , actriz.

, actriz. Agustín Neglia, periodista y conductor de viajes.

Con estas mesas, Mirtha Legrand y Juana Viale volverán a ofrecer un fin de semana de entrevistas y debates con figuras de distintos ámbitos, en una nueva apuesta de El Trece para la noche del sábado y el mediodía del domingo.