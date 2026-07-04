Cuánto cuesta viajar y ver el partido de Argentina contra Egipto en los octavos de final en Atlanta

Argentina se enfrentará a la selección de Mohammed Salah por los octavos de final en Atlanta (Foto: gentileza)

La clasificación de la Selección argentina a los octavos de final del Mundial 2026 reactivó la demanda de viajes hacia Estados Unidos para presenciar el duelo frente a Egipto, que se disputará el próximo martes 7 de julio en Atlanta.

Como ocurre en cada instancia decisiva del torneo, los costos varían según la forma de organizar el viaje y el tipo de servicios elegidos. La venta de entradas ya estaba disponible previo a los resultados de dieciseisavos.

Argentina vs Egipto: cuánto cuesta ver en vivo el partido por los octavos de final del Mundial 2026

Quienes decidan viajar por cuenta propia deberán afrontar el costo de los pasajes aéreos, el alojamiento y la entrada para el partido. De acuerdo con un relevamiento realizado sobre las alternativas más económicas disponibles, el presupuesto mínimo asciende a US$ 3.750,60, equivalente a unos $5,66 millones de pesos al tipo de cambio utilizado para la comparación.

El mayor gasto corresponde a las entradas, ya que al momento del relevamiento no había disponibilidad en la venta oficial de FIFA y los tickets solo podían conseguirse mediante plataformas de reventa. Allí, los precios iban desde US$ 1.795 hasta más de US$ 4.200, según la ubicación elegida.

En cuanto al hospedaje, las opciones más accesibles para una estadía de tres noches rondaban los $220.000, mientras que los vuelos representaban otro de los componentes más importantes del presupuesto total para quienes organizaran el viaje de manera independiente.

El estadio cuenta con una capacidad de 71.000 espectadores.

Para quienes prefieren una alternativa con todos los servicios incluidos, distintas agencias de turismo comercializan paquetes que contemplan alojamiento, entradas y, en algunos casos, traslados o vuelos. Sin embargo, esos productos tienen un costo considerablemente mayor que la organización individual.

Entre las propuestas disponibles, algunos paquetes parten desde los US$ 7.500 y pueden superar los US$ 8.400, dependiendo de la categoría de la entrada y de los servicios incorporados. De esta manera, seguir a la Selección en los octavos de final implica una inversión significativa para los hinchas que buscan acompañar al equipo en Atlanta.

Con información de Infobae.