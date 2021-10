Isla Jordán: el gran potencial de Cipolletti

Hace años que la Margen Sur se convirtió en un fetiche turístico, deportivo y habitacional de Cipolletti. Fue en octubre de 2016, con la habilitación del esperado puente Julio Dante Salto, que esa zona, “del otro lado de la ruta”, inició una transformación hacia donde muchos cipoleños planifican asentarse.



Antes de lograr la conectividad, la agreste zona que descansa a la vera del río Negro se utilizaba mayormente como un atractivo turístico. Caminatas, ciclismo y running eran las actividades más recurrentes.



Hoy la tendencia se acentuó notoriamente, especialmente desde la irrupción de la pandemia, pero también creció a pasos agigantados el desarrollo urbanístico. El municipio inició un trabajo con los desarrolladores para regularizar la situación de gran parte de las 500 hectáreas que conforman ese sector.



La titularidad de las tierras es el principal escollo para acelerar la urbanización, pero ya hay muchos loteos abiertos y cerrados que están convirtiendo la agreste meseta en viviendas. La falta de acceso a la tierra, una de las principales demandas en la ciudad, generó que se asentaran muchas familias previo a la inauguración del puente.



Son dos barrios populares que se iniciaron hace varios años y que están antes de llegar al puente Julio Salto: Portales del Río y Paraíso Jordán. A mediados de 2016 habían 30 familias en ese sector, hoy superan las 600.

Referentes del sector aseguran que se mudan entre 1 y 2 familias por semana en la Margen Sur del río Negro.



“Lo vecinos de Cipolletti comenzaron a verlo como un lugar habitacional lindo y recreativo. La población fue creciendo mucho desde que se inauguró el puente. Hace cuatro años que esto es un boom habitacional”, contó César Arco, referente de Portales de Río.



La pandemia transformó a la Isla en el lugar más visitado por los cipoleños, y los regionales, como un espacio recreativo. Durante los meses de mayor restricción, los generosos espacios de la meseta cipoleña permiten las actividades al aire libre con mucho distanciamiento social.



Los nuevos desarrollos urbanísticos están atados a que haya un acuerdo entre quienes pregonan ser dueños de las tierras y que llevan adelante la venta de terrenos, por ahora sin escrituras. En ese sector, entre Cipolletti y Fernández Oro hay varios loteos privados.

Incluso uno de ellos llegó a la justicia porque no está claro la delimitación geográfica. Con la habilitación del puente, la construcción creció enormemente y conviven a pocos cuadras lujosas casas con precarias viviendas amontonadas sobre el río Negro.



Es la zona que el Ejecutivo quiere poner en valor; no solo con la habilitación de un parque costero, sino con el embellecimiento de muchas zonas se presentan como un lugar puesto en valor en Cipolletti.

Realizarán un estudio para definir áreas protegidas

Diego Sarva, director del Parque Isla Jordán, adelantó que en los próximos días se anunciará la puesta en marcha de un estudio que definirá que áreas serán protegidas, tanto en la Margen Sur como la Margen Norte de la isla.



El municipio consiguió financiamiento del CFI para poner en marcha el proyecto que culminará con el ambicioso parque costero sobre la vera del río Negro. Sarva contó que se está trabajando constantemente con los propietarios de las tierras para avanzar sobre la escrituración de las tierras que posibilite el desarrollo urbanístico.



“La situación es bastante compleja pero de a pocos se van resolviendo algunas cuestiones. La principal situación a resolver es la de dominio de las tierras. Hay una porción de tierra que está fraccionada en distintos dueños que todavía

no tienen escrituras. Ese trámite todavía no está concluido”, indicó. Agregó que pese a ello no son ajenos a la situación de venta de tierras y que por eso el municipio intenta acompañar ese proceso con una paulatina regularización del conflicto nominal. Una vez concluido, el desarrollo en ese sector será mucho más intenso que el actual.