Después del Superclásico, prohibieron tirar papelitos desde las tribunas

El recibimiento de River generó un principio de incendio y derivó en la prohibición de tirar papelitos. (Foto: @RiverPlate)

El Comité de Seguridad en el Fútbol anunció la prohibición del lanzamiento de la papeles desde las tribunas después de lo que ocurrió en el Superclásico del domingo en el Monumental durante el recibimiento de River.

La medida es de carácter «preventivo y de aplicación inmediata» y rige para los estadios de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires (CABA).

La decisión se argumentó por el principio de incendio de una butaca en uno de los sectores de platea. Aunque fue sofocado rápidamente, el Comité señaló que va a realizar «una evaluación integral del riesgo asociado a la utilización de papelitos cortados como elemento de festejo».

Hubo fuego en el Monumental. Una butaca se incendió tras la salida de los jugadores de River ante Boca.pic.twitter.com/cWpv7o0CKW — Andrés Yossen 🇦🇷 ⭐🌟⭐ (@FinoYossen) April 19, 2026

Además, consideraron que «se produjo una incidencia que evidencia de manera concreta el potencial riesgo de ignición que dichos materiales implican en contextos de alta concentración de público».

Por lo tanto, se resolvió «la prohibición del uso de papelitos cortados como elemento de festejo en tribunas, plateas y demás sectores destinados al público asistente, en todos los estadios ubicados en la Ciudad de Buenos Aires«.

Finalmente, aclararon que «no se otorgarán autorizaciones, en lo sucesivo, para acciones de festejo que contemplen la utilización de los mencionados elementos«.