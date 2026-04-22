Quién era el motociclista que murió en el trágico accidente de la Ruta 7 en Neuquén

Este miércoles se registró un grave accidente sobre la Ruta 7 de Neuquén que dejó como resultado un motociclista muerto. De la víctima fatal solo se conocía que tenía 32 años, sin embargo cerca del mediodía se logró confirmar su identidad.

Identificaron al motociclista que murió en la Ruta 7

Según información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, el hombre pudo ser identificado como Guillermo Damián Montellano. Era oriundo de Salta, pero había llegado hace un tiempo a Neuquén por motivos laborales.

Montellano murió esta mañana, cerca de las 7, cuando se encaminaba rumbo a su trabajo. Si bien aún se investigan la modalidad del hecho, se supo que sufrió un accidente que involucró a un camión con acoplado.

Debido al fuerte impacto, el motociclista sufrió una fractura de cráneo que le provocó la muerte en el acto.

La Policía de Neuquén llegó al sitio y montó un biombo en el lugar para cubrir la escena hasta la llegada de los peritos, la Fiscalía y el móvil a cargo del traslado a la morgue. La familia del hombre ya fue comunicada y trascendió que están realizando una colecta para poder trasladar el cuerpo a Salta.

Las autoridades están a la espera de los resultados de los peritajes que se realizaron el sitio y a la toma de declaraciones para confirmar si hubo o no algún grado de culpabilidad en el hecho por parte del chofer del camión o el motociclista.