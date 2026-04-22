Indignación en el norte de Neuquén por un camionero que atropelló a un perro de arreo y huyó

Un perro protector de ganado fue atropellado por un camión en la Ruta 43 de Neuquén mientras una familia realizaba un arreo hacia la invernada este lunes. El hecho causó indignación ya que el conductor no detuvo la marcha tras el impacto del animal.

Según informó FM Patagonia, el camionero “hizo caso omiso a las señas” de la dueña que advertía sobre la presencia de animales en la ruta. La familia avanzaba con el traslado cuando ocurrió el impacto, en un tramo donde este tipo de maniobras es habitual.

Impacto en la Ruta 43 y denuncia en Andacollo por el camionero

Angélica, quien acompañaba el arreo, señaló que suele adelantarse para prevenir este tipo de incidentes. “Debe hacerse responsable de los daños causados”, indicó sobre el conductor que continuó su viaje tras el choque.

El perro fue trasladado hasta Andacollo, donde recibió atención veterinaria. La mujer también radicó la denuncia en la Comisaría 30 por lo ocurrido.

Desde esa localidad se dio aviso a la Policía de Las Ovejas, que logró interceptar al camión. El conductor fue identificado y luego siguió su recorrido, según la información recabada en el lugar.

El conductor fue denunciado en la comisaría 30 de Andacollo. Foto: gentileza.

Datos obtenidos en la zona indicaron que el vehículo pertenecería a una empresa vinculada a obras en Las Ovejas. Un mensaje difundido en redes sociales, atribuido a la hija del hombre que participaba del arreo, cuestionó el accionar del camionero y describió la situación vivida en la Ruta 43.

En el descargo repudió que el perro recibió “13 puntos” tras el impacto y que «por un segundo» no se llevó puesto al padre. El mensaje resaltó la imprudencia al volente del hombre y también reclamó por mejores espacios para el traslado de los animales.