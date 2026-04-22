Otra aplicación de transporte quiere operar en Neuquén: el municipio confirmó una primera reunión

El potencial del mercado de la ciudad de Neuquén despertó interés en una nueva aplicación dedicada al transporte privado de pasajeros, servicio que, por medio de plataformas, solo está habilitado para la empresa Cabify.

Según le explicó a Diario RÍO NEGRO el subsecretario municipal de Transporte, Mauro Espinosa, la firma Didi fue recibida el lunes pasado en una reunión donde sus representantes manifestaron la intención de comenzar el proceso administrativo que rige en la capital provincial y lanzar su servicio en las calles prontamente.

El funcionario destacó la «predisposición» de la firma de capitales chinos y consideró como un dato alentador «que haya venido a tocar la puerta del municipio» antes de empezar a funcionar «sin permiso» por parte del Ejecutivo.

La reunión, sin embargo, no fue la única que mantuvieron los voceros de la plataforma en la ciudad. También protagonizaron un encuentro con la concejal del PRO, Denisse Stillger, quien en diálogo con Diario RÍO NEGRO explicó que la intención de la empresa, según le informaron, es operar lo antes posible.

Las exigencias para las aplicaciones de viajes en Neuquén

La ordenanza N°14951 que autorizó el funcionamiento de aplicaciones de transporte se aprobó el año pasado en medio de una fuerte puja con los conductores de taxis que protestaron contra la medida.

De acuerdo a la reglamentación de la normativa, aquellas que intenten trabajar en la capital provincial deberán contar con licencia comercial, fijar un domicilio en la ciudad y pagar un canon anual que se fijó en 15 millones de pesos.

En el caso de Didi, Espinosa explicó que hasta este miércoles todavía no se había hecho ninguna presentación formal para comenzar con el trámite de habilitación.

No obstante, aclaró que el proceso no demanda más de una semana. «Se realiza online, por lo que no es algo extenso», añadió el referente municipal de Transporte.

Antes de expresar su interés con los funcionarios del Ejecutivo la empresa ya se había dado a conocer en las calles y también en las redes.

Espinosa recordó que, para comenzar a circular, la firma no solo debe completar los pasos administrativos correspondientes, sino también reunir una cantidad de drivers o conductores suficiente como para atender la demanda.

Cuando se inscribió Cabify, recordó, la empresa había fijado el número en 200 conductores. Aunque para Didi no se conoció una estimación formal, todo hace indicar que se trataría de una plantilla similar.

«Compartimos lo que dice la ordenanza con ellos y quedamos a disposición para cuando cumplan con la requisitoria», precisó y agregó: «Nos comentaron que están haciendo reuniones con potenciales drivers para contarles su metodología de trabajo y que iban a hacer pruebas para ver cómo funcionaba la tecnología en la ciudad».

Afirmó que el municipio es «muy estricto con esta metodología» y recordó lo que sucede con Uber que, aunque no está habilitada, ha sido vista en la ciudad. «Al ser una actividad privada de interés público, bueno, hay parámetros que respetar y cumplir», remarcó.

Analizan una expansión más allá de la ciudad de Neuquén

Si le da inicio a su trámite, Espinosa recordó que la compañía deberá pagar el canon anual y la licencia comercial, aunque exceptuando los seis primeros meses en el caso de este último tributo. «Estas aplicaciones son una parte de nuestro trabajo, mientras tanto seguimos trabajando con el sistema de transporte público de pasajeros que es uno de los mejores del país», agregó.

Stillger, por otra parte, indicó que desde la empresa le manifestaron la intención de trabajar más allá de la ciudad, alcanzando otras zonas de la región y la provincia, como Añelo y las localidades turísticas que se encuentran en la cordillera.

A su vez, sostuvo que las aplicaciones de viajes de pasajeros «son legales» en su conjunto, aunque existen algunas que sí fueron «reglamentadas» y otras que no, lote en el que se ubicaría, por ejemplo, Uber.