Renunció un fiscal de Valle Medio que debía enfrentar mañana un juicio político

El fiscal adjunto de Choele Choel, Luciano Álvarez Ania, renunció a su cargo pocos días antes de afrontar un juicio político que le iba a iniciar el Consejo de la Magistratura de Río Negro, según informaron fuentes judiciales a este medio.

Alvarez Ania, que se encontraba suspendido desde hace meses, estaba acusado de disfuncionalidades en el ejercicio del cargo y ocultamiento de información relevante en su declaración jurada del examen preocupacional.

Según supo este medio, el funcionario judicial presentó su dimisión ante el Consejo de la Magistratura que preside actualmente del titular del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Ricardo Apcarian, y el viernes pasado el cuerpo se reunió y aceptó por unanimidad la renuncia.

El jury iba a comenzar mañana jueves en lo tribunales de Roca y también estaba previsto que el viernes el Consejo de la Magistratura se abocara a juzgar la conducta del fiscal adjunto.

A raíz de la dimisión, el STJ debe decidir si acepta la renuncia. En este sentido, las fuentes consultadas aseguraron que el máximo tribunal también avalaría la dimisión de Álvarez Ania, más teniendo en cuenta que tanto legisladores, abogados y funcionarios judiciales votaron en el mismo sentido.

Los argumentos de la acusación contra el fiscal adjunto de Choele Choel



El sumario fue iniciado por posibles disfuncionalidades en el ejercicio del cargo y un presunto ocultamiento de información relevante en su declaración jurada del examen preocupacional, cuando ingresó al Poder Judicial en 2022.



Por un lado, a Álvarez Ania se le llamó la atención en reiteradas oportunidades por comportamientos disfuncionales: llegaba tarde y se retiraba a mitad de mañana, entre otras faltas que alertaron al área de Recursos Humanos.



Por el otro, el fiscal adjunto no reveló durante una entrevista laboral previa que padecía una enfermedad, por la cual después estuvo de licencia durante varios meses, hasta que fue suspendido mientras se realizaba el sumario.

El fiscal adjunto tuvo un paso efímero por la fiscalía descentralizada de Choele Choel, antes de pedir licencia.



También se le cuestionó que mientras estaba suspendido seguía presentándose en otros concursos de la justicia provincial.



Fuentes consultadas por este medio indicaron, semanas atrás, que un careo con un médico que participó de su evaluación de salud fue determinante, ya que el fiscal adjunto habría apuntado contra la empresa que realizaba las evaluaciones, diciendo que un doctor de la firma le había dicho que no mencionara la enfermedad. Esto fue desmentido en forma rotunda por el profesional.