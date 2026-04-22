Santiago Sosa habría decidido irse de Racing y es pretendido por varios equipos de Brasil

El futuro de Santiago Sosa en Racing es incierto. En un contexto de conflicto con la dirigencia, el mediocampista habría tomado la decisión de marcharse en el mercado de invierno y ya es pretendido por varios clubes de Brasil.

El presente deportivo tampoco ayuda. El equipo de Gustavo Costas atraviesa un momento complicado: tras la derrota en el clásico ante Independiente, venció a Independiente Petrolero por la Copa Sudamericana, pero luego cayó frente a River y Botafogo en el Cilindro, y empató con Aldosivi en Mar del Plata.

Tras ese último partido, el entrenador fue crítico: «Fue uno de los peores partidos desde que estoy acá». En ese encuentro, además, decidió reemplazar a Sosa en el segundo tiempo, una situación poco habitual tratándose del capitán.

El volante surgido en River está lejos de su mejor nivel y su situación contractual suma tensión. A pesar de haber renovado en 2025 hasta diciembre de 2027, el jugador solicitó una nueva mejora salarial. «Santi manifestó la necesidad de otra actualización de contrato y estamos en eso, pensando también en extenderle por un año más, hasta diciembre de 2028», había explicado hace un mes Sebastián Saja, manager del club.

Sin embargo, las negociaciones se enfriaron. Sosa pidió un salario que lo ubicaría como el segundo mejor pago del plantel -solo por detrás de Adrián Martínez-, cifra que la dirigencia consideró elevada y por la que ni siquiera hubo contraoferta.

No es la primera vez que el mediocampista evalúa una salida. A fines de 2025, tras perder la final del Torneo Clausura ante Estudiantes de La Plata, ya había manifestado su intención de irse. En ese momento, Flamengo se interesó en él, pero Racing fue tajante: cláusula de rescisión -valuada en 12 millones de euros- o nada.

Los rumores que vinculan a Santiago Sosa con clubes de Brasil

Desde el entorno del futbolista aseguran que Flamengo volvió a mostrar interés, al igual que Cruzeiro, lo que también influyó en el pedido de mejora contractual.

Además, otros equipos se suman a la lista: Eduardo Domínguez lo tiene en carpeta para Atlético Mineiro, mientras que Renato Gaúcho también lo pretende para Vasco da Gama.

Sosa tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027 y, por política, Racing prefiere evitar que sus futbolistas lleguen al último año sin renovar. En ese escenario, si no hay acuerdo en el corto plazo, su salida podría concretarse en el próximo mercado.