Discutían en un auto, los vecinos llamaron a la policía y les descubrieron droga lista para la venta en Neuquén

En una audiencia de formulación de cargos, la fiscal Silvia Moreira acusó formalmente a una pareja por la tenencia de cocaína destinada a la comercialización. El procedimiento, que comenzó como un reporte por disturbios en la vía pública, terminó con un intento de ataque a un efectivo policial y el secuestro de droga fraccionada.

Una detención marcada por la violencia y el ocultamiento

El hecho tuvo lugar el pasado 19 de abril por la noche, en la intersección de las calles Doctor Ramón y Picún Leufú. Todo se inició cuando vecinos alertaron a la policía sobre un forcejeo entre un hombre y una mujer dentro de un vehículo.

Al llegar al lugar, el personal policial notó envoltorios sospechosos a simple vista. Ante la intervención de los agentes, la situación se tornó violenta cuando el conductor del vehículo extrajo un cuchillo e intentó agredir a un oficial para evitar el procedimiento.

Mientras el hombre era reducido por los policías, la mujer intentó ocultar la sustancia ilícita dentro del habitáculo del automóvil.

El botín: Cocaína, dinero y elementos de fraccionamiento

Tras la requisa autorizada, los efectivos confirmaron las sospechas de tráfico. En el vehículo se hallaron casi 96 gramos de cocaína, parte de la cual ya estaba dosificada para la venta minorista.

Además de la droga, la fiscalía detalló el secuestro de una balanza de precisión, recortes de nylon, bicarbonato (utilizado habitualmente como sustancia de corte) y dinero en efectivo y proyectiles calibre 32.

Calificación legal y riesgos procesales

La fiscal Moreira calificó el hecho como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, sumando el cargo de atentado a la autoridad agravado para el hombre. Según la fiscalía, la cantidad de droga y la presencia de elementos de pesaje exceden claramente los parámetros de consumo personal.

Moreira enfatizó que existe un alto riesgo de fuga y entorpecimiento, sugiriendo que los imputados podrían formar parte de una red de distribución más amplia con cómplices aún no identificados.

«La pena en expectativa es de cumplimiento efectivo y es necesario resguardar la investigación para evitar que se influya sobre testigos clave», sostuvo la fiscal durante la audiencia.

Prisión domiciliaria y embargo de bienes

El juez de garantías, Raúl Aufranc, avaló los cargos y fijó un plazo de investigación de cuatro meses. Entre las medidas de coerción dictadas se destacan la prisión domiciliaria con tobillera electrónica para ambos imputados (con custodia policial hasta que se concrete la colocación del dispositivo), así como el embargo del vehículo utilizado durante el hecho y la inmovilización de cuentas bancarias vinculadas a los acusados, exceptuando una cuenta destinada al cobro de cuota alimentaria, previa verificación.