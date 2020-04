Italia, España y los intentos por la vuelta del fútbol

Los países europeos más complicados por el coronavirus buscan salidas alternativas para que el negocio del fútbol regrese a su funcionamiento lo antes posible. UEFA delineó un plan por el cual el fútbol eurpeo volvería paulatinamente a partir de junio. No es sencillo, ya que la pandemia ha provocado miles de muertos tanto en Italia como en España y el nivel de contagios no baja.

En este contexto, los dirigentes italianos tendrán una reunión este viernes con el objetivo de planificar una vuelta progresiva a las actividades del fútbol profesional. La interna dirigencial es muy fuerte, ya que los clubes más afectados son los del norte, donde el coronavirus hizo pie y se ha cobrado la mayor cantidad de vidas. Por otra parte, las pérdidas económicas son gigantescas y otros directivos ponen la falta de recursos como un problema igual o más grande que el virus. El conflicto de intereses está muy marcado y el viernes será una jornada clave.

Mientras tanto, en España, el regreso tampoco tiene fecha pero si una certeza: será a puertas cerradas. El fútbol será el último espectáculo en volver a la normalidad, es decir, con gente en las tribunas. En este sentido, en España se calcula que recién para otoño (fines de septiembre), el público podrá volver a asistir.

La idea del gobierno español es que recién se podrá volver a jugar cuando la pandemia se controle, pero sin público. No se correrá el riesgo de rebrote por llenar un estadio de gente sin tener la seguridad de que no hay infectados entre los espectadores. Los responsables de la salud insisten en que no se pueden abrir estadios bajo riesgo de rebrote masivo y deslocalizado.

Bélgica dio por terminada la temporada y declaró un campeón

Brujas es campeón de la Primera División del fútbol de Bélgica, en el primer caso de este tipo tras la interrupción de las actividades deportivas a raíz de la pandemia de coronavirus, por decisión de la Jupiter Pro League.

El conjunto del colombiano Éder Álvarez Balanta (ex River Plate) llevaba 15 puntos al segundo Gent y de esta manera puede ser el primer club europeo en ser campeón, con una fecha por jugarse y los correspondientes playoffs.

Sin embargo, falta el aval de la Real Asociación Belga de Fútbol ante la recomendación de la Jupiter Pro League, que reúne a la Primera y Segunda División del país.

La clasificación hasta el momento estaba con el líder y flamante campeón Brujas, 70 puntos; Gent, 55; Royal Amberes, 53; Charleroi, 51; Standard Lieja, 49 y KV Mechelen, 44.

Además, la Asociación de Fútbol de Bélgica en conjunto con la Jupiter League conformarán un grupo de trabajo para determinar las promociones y descensos. Los integrantes serán Peter Croonen (Genk), Michel Louwagie (AA Gent), Eddy Cordier (Zulte Waregem), Jozef Allijns (KV Kortrijk) y Philippe Bormans (Union).

A su vez, los puestos para competiciones europeas no quedaron determinados hasta el momento y se evaluará con el correr de los días. La junta decidirá también si se jugará o no la final de la Copa de Bélgica entre Brujas y Amberes.