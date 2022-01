Javier Milei sorteó los $205.000 de su primer sueldo como diputado

Sobre un pequeño escenario que montó en una de las playas céntricas de la ciudad balnearia de Mar del Plata, el diputado liberal Javier Milei volvió a polemizar el miércoles al sortear su dieta de legislador que, en esta primera oportunidad, ascendió a más de $205.000.

El ganador fue Hugo Federico Nacarado, pero más de 1 millón de personas se anotaron para participar en el sorteo que organizó el referente porteño del frente La Libertad Avanza, y que no sólo recibió críticas sino que además motivó el inicio de una investigación en el Gobierno nacional.

El premio fueron los 205.000 pesos correspondientes al primer pago de su dieta parlamentaria. De esta manera, Milei cumplió con una de las promesas que lanzó en medio de la campaña electoral. “Yo voy a renunciar a mi dieta”, adelantó en noviembre, luego de convertirse en una de las sorpresas de las primarias, en las que alcanzó más del 13,6% de los votos. En las Legislativas, ratificó su potencial y se quedó con más del 17% de los sufragios.

Por el sorteo, el economista recibió críticas de la flamante diputada nacional por Juntos por el Cambio (JpC) Sabrina Ajmechet. “La donación de la dieta de Milei me lleva a una pregunta puntual y a una reflexión general ¿De qué vive Milei? Cómo paga sus cuentas?”, cuestionó en Twitter la historiadora que responde a la titular de PRO, Patricia Bullrich. Seguido, Ajmechet aclaró que está “a favor de una dirigencia política que viva de sus sueldos” porque, advirtió, “sino sólo los ricos podrían hacer política, cómo pasaba en general en el siglo XIX”.

Claro que Milei no evadió la pregunta y le envió una respuesta fiel a su estilo: “Por una cuestión filosófica no quiero vivir de sacarle el dinero por la fuerza a la gente. Entonces, renuncié a la dieta. ¿De qué vivo? Lo voy a contar y lo pueden chequear, vivo de dar conferencias y me pagan muchísimo más de lo que le pagarían a usted por hablar de historia, vendo libros, doy clases. No tengo problema”.

El sorteo también representó otro punto de inflexión entre Milei y su socio político, el también diputado liberal José Luis Espert. “Respeto la decisión de Milei, pero por mi trabajo cobro, y voy a cobrar por mi trabajo, tal cual lo marca el artículo 74 de la Constitución”, se diferenció el legislador por la provincia de Buenos Aires.

Incluso, la Agencia de Acceso a la Información Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete, abrió un expediente de oficio para investigar si el sorteó cumple la ley 25.326 de protección de datos personales.

Las dudas apuntan a la base de datos que se constituyó las más de 1 millón de personas que se anotaron, para lo cual tuvieron que presentar su nombre completo, número de documento, fecha de nacimiento, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

Milei desestimó el procedimiento oficial al remarcar que los datos que se solicitaron no son “sensibles”. “Esta gente lo hace voluntariamente, nadie está a punta de pistola obligándolos a poner los datos”, argumentó.

Para el diputado liberal, las gestiones que iniciaron en el área que conduce Juan Manzur “denota mucho nerviosismo en la casta” política y desafió: “Que investiguen todo lo que quieran”.

Por lo pronto, Milei prometió que continuará con el sorteo. “Voy a hacerlo todos los meses”, aseguró.

Corresponsalía Buenos Aires