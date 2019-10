Jazmín Stuart regresa a la tele con un personaje "no habitual"

Jazmín Stuart vuelve a la televisión para interpretar a Patricia y asumir un rol que afirmó tiene una “tridimensionalidad que no es habitual en personajes femeninos” en “Tu parte del trato”, serie que se estrenará hoy, a las 23, en exclusiva por TNT, mañana por Eltrece y el jueves 31 por Cablevisión Flow.



“No suelen aparecer oportunidades de actuar un personaje que es aterrador, al mismo tiempo tiene una emocionalidad y una vulnerabilidad enormes, y que puede ser hasta graciosa porque tiene su humor negro a flor de piel. Fue ir a un lugar más audaz de lo habitual”, remarcó la actriz, de 43 años, en diálogo con Télam y otros medios de prensa.

La aparición de Patricia parece perseguir el objetivo de regalarle una bocanada de aire fresco a Carlos (Cabré), un especialista en riesgos y oportunidades del mercado que trabaja para una importante empresa financiera y que es atosigado constantemente por su superior.



La enigmática y atractiva mujer irrumpe en una fiesta, seduce a Carlos y le propone un trato al que accede sin analizar en profundidad, después de un momento alocado del que quedan rastros de erotismo y sometimiento.

Referente del colectivo de Actrices Argentinas y con una visión indisociable entre la causa que lleva adelante la organización y el panorama actual de la televisión, Stuart expresó que el espacio de la mujer en las producciones “está cambiando”.

Y en dicha dirección, sostuvo que “lo más habitual es la mujer que desea al hombre o la mujer que el hombre desea, siempre en relación al personaje masculino, y a pesar a que Patricia está en relación a Carlos, la complejidad del personaje supera ampliamente lo vincular dentro de la trama. Funciona dentro de sí misma como universo”.

La actriz, con reminiscencias estéticas de la Uma Thurman de “Tiempos violentos”, contó que para su personaje buscó referencias en el cine y en la vida real aunque no conoce “a nadie -sostuvo con humor- tan loco como Patricia”, y que no es sencillo “actuar la violencia y cierto desgarro emocional porque deja huellas” y hubo “algunas escenas muy extremas”.



Eleonora Wexler, Nicolás Cabré y Jazmín Stuart, un triángulo de venganza.



P- ¿Qué aporta “Tu parte del trato” a la televisión?

R- Me parece importante que existan proyectos como este que tienen una estructura tan cinematográfica. La televisión necesitaba hacer ficción de calidad para un público que es más exigente.



P- ¿Cómo debería ser un producto de calidad?

R- Debe echar mano de ciertas herramientas del cine, como son los géneros. Un contenido de calidad nunca subestima al público, creo que durante mucho tiempo se subestimó al espectador y está bueno exigirle al espectador que preste más atención.



P- ¿Cómo describir ese cambio dentro la televisión?

R- Estamos en una fase inicial en la que empezamos a cambiar lo narrativo porque también, nosotros como sociedad, somos el cuento que nos contamos a nosotros mismos una y otra vez. Venimos de décadas de que la mujer siempre ocupe el mismo rol y para cambiarlo hay que cambiar la narrativa, y ponernos en otro lugar, no solo en relación a los personajes femeninos, sino también a la mirada femenina, que no significa feminista y panfletario.





P- ¿Es algo que se vincula al colectivo de actrices?

R- Es todo un entramado y un correlato, los temas que se instalan en la agenda mediática y política genera que en las mesas de las casas y en los espacios de trabajo se empiece a hablar de determinados temas y eso genera que se instalen ciertas preguntas en la sociedad que tarde o temprano va a pedir ficción, porque la ficción responde preguntas de la sociedad.



P- ¿Tenés miedo a las críticas?

R- Cuando militás por los derechos de las mujeres y el aborto legal, la piel se va engrosando contra las críticas, las agresiones y la violencia. Respecto del audio del telar, me pareció aberrante e irrespetuoso el enfoque que se le dio. Se me puso en lugar de chivo expiatorio de algo que me excede. Me preocupa mucho y me da miedo pensar cómo llega un audio privado enviado a una sola persona a un medio que esconde esa intención. No empecé acciones legales porque me interesa volver a poner el foco en los temas por los cuales milito, pero considero que no fue inocente y que ese medio tiene una intención respecto a mi militancia... Una semana después estaban tratando de instalar una fractura en el colectivo de Actrices Argentinas y una semana más tarde se publicó una editorial aberrante con tintes antiderechos a nivel escandaloso.

