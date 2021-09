Jennifer Lawrence confirmó que está embarazada

Luego de muchos rumores, se confirmó que Jennifer Lawrence está embarazada y espera su primer hijo junto a su esposo Cooke Maroney. La noticia la dio a conocer su representante y fue publicada por la revista People.

La actriz de 31 años se casó con su marido, de 37, en mayo de 2019. La fiesta se llevó a cabo en Rhode Island y contó con 150 invitados. Asistieron celebridades como Adele, Amy Schumer, Kris Jenner y Emma Stone.

Maroney es director de galerías de arte en Nueva York. La pareja empezó a salir en el 2018 y en febrero de 2019 se comprometieron. Ambos tienen un perfil reservado, con pocas apariciones mediáticas más allá del seguimiento de los paparazzis.

“Acababa de conocer a Cooke y quería casarme con él. Él es mi mejor amigo, así que quiero vincularlo legalmente a mí para siempre. Encuentras a tu persona favorita en el planeta y piensas: ‘¡No puedes irte!’ Sé que suena estúpido, pero él es la mejor persona que he conocido, así que me siento muy honrada", expresó Lawrence antes del casamiento.

La actriz estadounidense tuvo su primer gran papel en el cine en el año 2010, en la película Lazos de Sangre (Winter's Bone), por la que fue nominada al Óscar. Finalmente ganaría el premio en 2013 por El lado luminoso de la vida (Silver Linings Playbook). También estuvo ternada por La gran estafa americana (American Hustle) y Joy.

El mayor reconocimiento del público lo consiguió al protagonizar la saga de Los Juegos del Hambre y también la última de X-Men, en el rol de Mystique.

Su próxima película será No miren arriba (Don't Look Up), en la que es coprotagonista junto a Leonardo DiCaprio y un elenco de renombre con Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, entre otros. Será estreno de Netflix en diciembre.