Jéssica Amicucci, exparticipante de La Voz, dijo que evalúa demandar al programa

Jéssica Amicucci, exparticipante de La Voz Argentina, señaló que está analizando realizarle una denuncia a la producción del programa de Telefe por cómo la dejaron parada tras su paso por el certamen.

“Me bloquearon para hacer esto. Yo estoy enojada con el programa. Yo estoy evaluando hacer una demanda por el mal uso que hicieron de mi imagen. Yo no voy a seguir viviendo en Argentina. Definitivamente, después de todo esto, no. Yo me anoté en un concurso que está armado. En La Voz Argentina el trabajo y el esfuerzo no vale nada, no sirve nada en el concurso. Mi sueño era dedicarme a cantar, por eso me anoté. Lo único que quería era tener un momento para demostrar, me ha costado mucho todo, hice castings toda mi vida”, comentó Amicucci a sus seguidores de Instagram.

También se mostró muy dura con Lali Espósito y Soledad Pastorutti, por no haberla defendido cuando Ricky Montaner la interrumpió bruscamente al aire. “¿Y dónde están las jurados? Cuando me gritó (Ricky) sufrí muchísimo. Te trata mal, a mí me trató mal”, aseveró la exconcursante. Y concluyó: “¿Yo estoy despechada? Yo no quiero que me utilicen más, que usen mi imagen".

Jessica diciendo que la producción de “la voz” 🇦🇷 le hizo un daño humanamente que está considerando mudarse de país. Se tranca el vivo porque la empezaron a censurar... pic.twitter.com/LWQQevswRL — geronimoow (@geronimoow89) August 28, 2021

La actitud de Amicucci se remonta a la pelea que tuvo con su compañera Esperanza Careri, en la instancia de batallas del programa. En aquella oportunidad cuando se enfrentaba el Team Mau y Ricky el desempeño de ambas fue muy pobre, por lo que el dúo se enojó y les marcó los errores de manera vehemente.

En ese momento, Amicucci pidió hablar para asegurar que su compañera no había querido ensayar, lo cual complicó la presentación. Esto fue negado por Careri. A partir de allí comenzó la polémica que no parece tener fin.