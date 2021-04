Jimena Barón: «Las relaciones me duran menos que el queso crema»

Jimena Barón volvió a interactuar con sus seguidores, presentó el clip de su nuevo tema y reveló aspectos de su vida.

“Adopté un gatito, hago cerámicas… Pero estoy sola. Las relaciones me duran menos que un pote de queso crema”, señaló la artista en un vivo de Instagram. De esta manera, Jimena dio por concluida su relación con el locutor Tucu López.

“Siento que le debo una explicación a la gente querida, a la que está siempre del otro lado con amor. La verdad es que no sabía que me iba a ir tanto tiempo, simplemente pasó”, explicó Barón respecto de su inactividad en las redes sociales.

“En lo personal, el año pasado fue muy difícil, lo empecé muy mal- continuó Barón- Después tuve momentos un poco mejores, después un poco peores. Y estaba como transitando eso con las redes sociales, con lo que yo comparto, que intento que sea alegría, que se rían. Y hubo un momento en el que, honestamente, se me complicó. Y al no estar trabajando, solamente estaba compartiendo mi vida privada. Y sí, yo estuve bastante pachucha, y de repente cosas que no me afectaban o no me molestaban, me empezaron a afectar o hacer mal. Era prender la tele y escuchar que mi cuerpo estaba mal, que mi maternidad estaba mal".

“Sentí que necesitaba un recreo de no tener opiniones, que no me juzguen. Básicamente, que no haya gente opinando sobre mí. Y me fui. Pero pensé que era algo más breve. En ese irme, me sentí muy tranquila y sentí que tenía que acomodar un montón de cosas, que no era una posibilidad hacerlo con la exposición y los comentarios y con mi vida normal, que no es muy normal, en realidad”, añadió La Cobra.

La actriz también indicó que durante ese tiempo sufrió “pánico y angustia”.

“No me salía una puta canción, todo era una mierda. Y se alargó todo. En mi cabeza dije: ‘Cuando tenga trabajo que compartir, vuelvo. Porque estoy muy sensible para compartir solamente mi vida privada y que opinen’. Y eso tardó, se pasaron nueve meses y estuvo buenísimo. Me hizo muy bien y le pido disculpas a la gente, a los fans. Se puede leer como una soltada de mano, pero necesito que entiendan que para mí fue muy necesario para estar saludable y feliz. Pero de repente estuve medio rota. Y tuve que enderezarme y emparcharme”, explicó Barón.

La actriz, en otro tramo de su mensaje, se refirió a las nuevas canciones que trabaja. “Sigo siendo una tonta cobra. No es que me tomé nueve meses, hice terapia y ahora volví entendiendo las cosas. No tengo la más puta idea de cosas que hice, de cosas que voy a hacer. No se confundan: no es que volví y entendí la vida. No la entiendo, menos en el amor. Hice esta canción, me va a como el orto, calculo que me va a seguir yendo como el orto”, añadió.