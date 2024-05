El jugador de Trinidense rompió el silencio sobre su gesto de perdón ante Boca: «No voy a mentir…»

Este miércoles, Boca se trajo un triunfazo de Paraguay luego de ganarle por 2-1 a Sportivo Trinidense. Sin embargo, el Xeneize no la tuvo nada fácil luego de empezar perdiendo en la primera etapa con un gol de Brian Andrada que llamó la atención de todos con un gesto de perdón en su festejo tras la anotación.

El jugador del conjunto paraguayo, que nació en 1997 en Mendoza, hizo las inferiores en Gimnasia y Esgrima La Plata y debutó en Primera en 2015. Luego pasó por Ferro Carril Oeste de General Pico, Gimnasia y Esgrima de Mendoza y San Martín de Tucumán. Y este año comenzó a defender la camiseta de Sportivo Trinidense.

Anoche, durante el cruce con Boca, el mendocino abrió el marcador al término del primer tiempo luego de una escapada que lo dejó mano a mano con Chiquito Romero. Sin embargo, tras convertir el tanto y sacarse la camiseta, el volante pidió perdón y encendió el debate sobre a quién estaba dirigido.

«Estaba contento y muy triste a la vez, no me di cuenta. Me sacaron una amarilla boluda», comentó el mediocampista argentino a Somos Versus luego del partido.

Y se refirió al gesto que realizó con una polémica revelación: «No voy a mentir, sí soy hincha de Boca. El pedido de disculpas fue para mi viejo, porque es hincha fanático, y no para la hinchada, como se dijo».