Juan Pablo Carrizo: "si el hincha de River me silba, lo voy a entender"

El arquero Juan Pablo Carrizo dijo que entenderá al hincha de River si mañana lo silba cuando lo enfrente con Cerro Porteño de Paraguay en el Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

"Si el hincha de River me silba, lo voy a entender. A nadie le gusta que lo silben. Igual yo mañana voy como rival y voy a tratar de eliminarlo. La gente de River que me crucé en estos ocho años me agradeció", expresó Carrizo en diálogo con radio La Red.

Carrizo, de 35 años, fue uno de los jugadores partícipes del descenso histórico del club de Núñez del 26 de junio de 2011 cuando perdió la promoción con Belgrano de Córdoba en el mismísimo Monumental.

"Yo lo superé, no se lo deseo a nadie. Con una rutina de vida, se aprende mucho más de eso", indicó Carrizo sobre la pérdida de la categoría con el actual campeón de América.

"Me llamé a silencio para respetar a River. El club necesitaba calma. Estuve desde los 13 años. Es el único club que pude experimentar desde adentro y me dio conocimiento", agregó el arquero de Cerro Porteño.

A su vez, Carrizo se refirió al incidente que protagonizó con una gloria del club, Ubaldo Matildo Fillol, luego del empate con San Lorenzo por 1 a 1 en el Monumental quien intentó consolarlo a raíz del error que cometió en el gol del empate cuando River luchaba por la permanencia en el tramo final del campeonato.

"Le agradezco al 'Pato' Fillol; yo no guardo rencor. Pido disculpas en lo que me corresponde a mí. En verdad lo hice en caliente, yo te puedo asegurar que si me lo cruzo, nos damos un abrazo", indicó Carrizo quien rechazó el acompañamiento de Fillol cuando finalizó aquel partido ante San Lorenzo bajo el reclamo de los hinchas.