Juan Ramírez: ''a cualquier jugador le gustaría estar en Boca''

Juan Edgardo Ramírez, nuevo jugador de Boca, mostró hoy su satisfacción por haber firmado el contrato por tres años con el club de la Ribera y ser el cuarto refuerzo boquense en este semestre.

"La verdad es que a cualquier jugador le gustaría estar en Boca. Tengo el privilegio de estar acá para tratar de disfrutarlo y dejar todo en el lugar en que me toque aportar para el club", señaló este mediodía el futbolista, en rueda de prensa realizada en el predio de Ezeiza.

En cuanto a su conflictiva salida de San Lorenzo, en donde se negó a concentrar en el comienzo del torneo de la Liga Profesional para forzar su pase a Boca, dijo que con el club de Boedo "hubo una ruptura de la que es difícil volver, había una oferta de Boca y nadie me dijo nada".

"Es un tema muy complicado. Después podremos hacer otra nota hablando del tema. hay muchas versiones que se dijeron. Falta mi palabra, que deseo que sea escuchada", sostuvo el volante de 28 años.

"Fueron días difíciles, cuando uno toma una decisión hay riesgos y lo sabía. Para mi y mi familia es una decisión delicada, estuvimos sin dormir varios días mi familia y yo", reveló Ramírez.

También se refirió a su relación con Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de Boca y encargado del consejo de fútbol "xeneize", quien habló con el volante antes de realizarse la transferencia.

